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Paraná Impulsan capacitaciones para emprendedores textiles

Comenzó una diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria con 220 inscriptos

La propuesta formativa se inició en Paraná con cupos completos y busca fortalecer a emprendedores y cooperativas vinculadas al diseño de indumentaria y la producción textil, supo Elonce.

16 de Mayo de 2026
Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria
Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La propuesta formativa se inició en Paraná con cupos completos y busca fortalecer a emprendedores y cooperativas vinculadas al diseño de indumentaria y la producción textil, supo Elonce.

Comenzó en Paraná una diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria que reunió a 220 inscriptos y superó ampliamente las expectativas iniciales de los organizadores. La propuesta se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

 

La intendenta Rosario Romero destacó el inicio de la capacitación y valoró el alcance de la convocatoria. “Pensábamos en 70 o 100 personas y tuvimos 220 inscriptos”, señaló durante la apertura de la diplomatura.

La jefa comunal remarcó además que parte de los asistentes accedieron mediante becas y sostuvo que la iniciativa apunta a fortalecer herramientas de trabajo vinculadas al arte textil y el diseño de indumentaria.

Formación integral para emprendedores

 

El decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, Daniel Richar, explicó a Elonce que la diplomatura surgió en conjunto con la Subsecretaría municipal de Producción y el programa Diseña Paraná, con el objetivo de potenciar el desarrollo emprendedor local.

Según detalló, la propuesta tendrá una duración de 150 horas de cursado y se extenderá hasta septiembre. El cursado incluirá módulos vinculados a historia del arte, diseño de indumentaria, moldería y costura, además de contenidos prácticos orientados al desarrollo productivo.

 

“Queremos poner la universidad al servicio del desarrollo de la comunidad”, expresó el decano, quien destacó la importancia de brindar herramientas concretas a cooperativas y emprendedores del sector textil.

Comenzó en Paraná una diplomatura en diseño y arte textil con 220 inscriptos

Temas:

producción textil Moda Arte Textil y Diseño de Indumentaria emprendedores textiles
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