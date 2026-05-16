Comenzó una diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria con 220 inscriptos

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta formativa se inició en Paraná con cupos completos y busca fortalecer a emprendedores y cooperativas vinculadas al diseño de indumentaria y la producción textil, supo Elonce.
Comenzó en Paraná una diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria que reunió a 220 inscriptos y superó ampliamente las expectativas iniciales de los organizadores. La propuesta se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
La intendenta Rosario Romero destacó el inicio de la capacitación y valoró el alcance de la convocatoria. “Pensábamos en 70 o 100 personas y tuvimos 220 inscriptos”, señaló durante la apertura de la diplomatura.
La jefa comunal remarcó además que parte de los asistentes accedieron mediante becas y sostuvo que la iniciativa apunta a fortalecer herramientas de trabajo vinculadas al arte textil y el diseño de indumentaria.
Formación integral para emprendedores
El decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, Daniel Richar, explicó a Elonce que la diplomatura surgió en conjunto con la Subsecretaría municipal de Producción y el programa Diseña Paraná, con el objetivo de potenciar el desarrollo emprendedor local.
Según detalló, la propuesta tendrá una duración de 150 horas de cursado y se extenderá hasta septiembre. El cursado incluirá módulos vinculados a historia del arte, diseño de indumentaria, moldería y costura, además de contenidos prácticos orientados al desarrollo productivo.
“Queremos poner la universidad al servicio del desarrollo de la comunidad”, expresó el decano, quien destacó la importancia de brindar herramientas concretas a cooperativas y emprendedores del sector textil.