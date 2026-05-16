YPF proyecta invertir USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

La petrolera estatal solicitó ingresar al RIGI con el proyecto LLL Oil, que prevé perforar más de mil pozos en Vaca Muerta y generar exportaciones por USD 6.000 millones anuales.
YPF presentó un proyecto de inversión por USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y potenciar las exportaciones de petróleo argentino. La iniciativa, denominada LLL Oil, fue presentada para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y se convirtió en el proyecto de mayor magnitud impulsado hasta el momento bajo ese esquema.
Según informó la compañía, el plan contempla la perforación de 1.152 pozos durante los próximos 15 años, con el objetivo de alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios hacia 2032. La totalidad del crudo extraído estará destinada al mercado internacional.
“El petróleo producido será exportado a través de VMOS”, indicó la empresa en la presentación oficial. Ese esquema está integrado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell.
El plan prevé exportaciones millonarias
El proyecto contempla además una producción de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural destinados al abastecimiento interno argentino.
Desde YPF estimaron que la iniciativa permitirá generar exportaciones cercanas a USD 6.000 millones anuales hacia 2032 y crear alrededor de 6.000 puestos de trabajo directos durante el desarrollo del proyecto.
La empresa sostuvo que el esquema apunta a integrar distintas áreas productivas contiguas de Vaca Muerta para optimizar costos operativos y aumentar la competitividad internacional. Para ello, compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sistemas de fractura hidráulica y logística de insumos.
“Es el mayor proyecto presentado bajo el RIGI”
El presidente de YPF, Horacio Marín, confirmó el ingreso formal al RIGI mediante una publicación en redes sociales. Allí afirmó que el proyecto “generará más de USD 100.000 millones en exportaciones durante toda su vida útil”.
“Esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa”, expresó Marín, quien además remarcó que el programa representa “el proyecto de exportación de petróleo más importante de la Argentina”.
En paralelo, YPF avanza además con otro megaproyecto energético vinculado a la exportación de gas natural licuado. A comienzos de 2026, la petrolera firmó acuerdos con ENI y XRG para desarrollar el plan Argentina LNG, que prevé inversiones por USD 30.000 millones y podría generar hasta 50.000 empleos en el pico de actividad.