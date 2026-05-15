Salario de seguridad privada en mayo 2026: cuánto cobran los vigiladores

El salario de seguridad privada en mayo 2026 mantiene los aumentos escalonados del convenio UPSRA-CAESI. Un vigilador general cobra $1.584.600 brutos con adicionales incluidos.
En mayo de 2026, los trabajadores de seguridad privada en Argentina perciben sus sueldos bajo el acuerdo paritario firmado entre la UPSRA y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). Este convenio, vigente durante el primer semestre del año, establece aumentos progresivos y contempla tanto salarios básicos como sumas no remunerativas.
El salario de un vigilador general, la categoría base del convenio colectivo 507/07, alcanza los $1.584.600 brutos mensuales, incluyendo adicionales. Sin embargo, el ingreso puede variar según la categoría, la antigüedad del trabajador, la zona de prestación y el tipo de servicio asignado, que puede ir desde vigilancia física hasta monitoreo, control de eventos o tareas técnicas especializadas.
Escala salarial según categoría
Según la escala vigente, otros salarios brutos de seguridad privada en mayo de 2026 son: vigilador bombero $1.658.200; administrativo $1.692.900; vigilador principal $1.730.700; operador de monitoreo $1.658.200; guía técnico $1.692.900; e instalador de sistemas electrónicos $1.730.700. Por su parte, los controladores de admisión y permanencia general reciben $1.584.600.
Cada salario se compone de diferentes conceptos. En el caso del vigilador general, el sueldo básico es de $902.600, al que se suman un adicional por presentismo de $165.000, viáticos de $487.000 y un adicional no remunerativo de $30.000. Este esquema se replica con variaciones según la categoría y funciones específicas de cada trabajador.
Componentes y adicionales del salario
Además de los conceptos mencionados, los trabajadores pueden percibir otros adicionales contemplados por el convenio colectivo, como plus por tareas específicas en aeropuertos, monitoreo, eventos o destinos diferenciales, viáticos no remunerativos y adicionales vacacionales extraordinarios. Estas sumas buscan compensar la complejidad y el riesgo de algunas funciones dentro del sector, indicó TN.
Las autoridades laborales y sindicales destacan la importancia de estos ajustes escalonados para garantizar la actualización de los salarios frente a la inflación y la creciente demanda de servicios de seguridad privada en todo el país. La transparencia en la composición de los sueldos permite a los trabajadores conocer con exactitud qué perciben por cada concepto y evita confusiones respecto a las sumas no remunerativas o adicionales por presentismo.