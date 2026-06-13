Entrerriano cantó junto a Abel Pintos y emocionó en televisión

El cantante gualeguaychuense César Cabeza volvió a destacarse en el programa Es mi sueño y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al compartir escenario con el jurado Abel Pintos.

Durante la segunda etapa del certamen, el joven entrerriano interpretó "Canción de las simples cosas" y logró cautivar tanto al público como a los integrantes del jurado. Su presentación le permitió subir al palco del Teatro Ópera y recibir una devolución cargada de elogios.

Sin embargo, la sorpresa más grande llegó después de la actuación, cuando el reconocido cantante decidió acompañarlo en vivo y cantar junto a él, generando una ovación entre los presentes.

Un momento inolvidable sobre el escenario

Tras finalizar su interpretación, César recibió las devoluciones del jurado. En medio de los comentarios, Abel Pintos tomó su guitarra para ayudar al participante y se mostró cercano durante todo el intercambio.

El momento tomó un giro inesperado cuando Joaquín Levinton sugirió que ambos compartieran una canción. “Me parece que quedaría muy lindo que canten juntos”, expresó el músico.

La propuesta fue aceptada de inmediato y Abel se acomodó con la guitarra para interpretar junto al joven artista "Zamba para olvidar". El dúo emocionó al público y se convirtió en uno de los momentos más destacados de la gala.

Los elogios de Abel Pintos

Al momento de brindar su devolución, Abel destacó la actitud y la sensibilidad artística del participante.

“Te fue muy bien a vos cantando, lo hiciste muy bien y se te sentía igual. Estabas concentrado, sereno y comprometido con la canción. La trataste con mucha dulzura, te felicito”, expresó el cantante.

Además, remarcó uno de los aspectos técnicos de la interpretación que más le llamó la atención. “A vos te felicito por el final de la canción, fue clarísimo, fue espectacular cómo cerraste”, sostuvo.

César Cabeza ganó 4 luces verdes, pero el verdadero premio fue cantar con Abel Pintos

Los elogios del artista coronaron una presentación que dejó una fuerte impresión en el jurado y consolidó el crecimiento de César Cabeza dentro del certamen.

Orgullo para Gualeguaychú

La actuación del joven entrerriano generó repercusión entre quienes siguen su participación en el programa y renovó las expectativas de cara a las próximas instancias de la competencia.

El cantante de Gualeguaychú continúa avanzando en el certamen y sumando reconocimiento gracias a su talento, sensibilidad interpretativa y conexión con el público.