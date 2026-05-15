Entrerriana brilló en programa de canto, avanzó y habló del mate: “Soy muy quisquillosa con la montañita”

REDACCIÓN ELONCE
La gualeguaychuense Malena Almeida, cantante de comparsa Marí Marí, se presentó en el programa “Es mi sueño”, interpretó un tema de Los Piojos y logró avanzar en la competencia rumbo al Teatro Ópera tras una destacada devolución del jurado.
Malena Almeida, joven de 19 años oriunda de Gualeguaychú, se presentó en el programa “Es mi sueño” y logró una destacada actuación que le permitió avanzar en la competencia rumbo al Teatro Ópera. La cantante, que forma parte de la comparsa Marí Marí y estudia canto profesional en Buenos Aires, interpretó el tema “Tan solo” de Los Piojos.
Durante su presentación, Almeida también dejó una frase que despertó la atención del público: “Soy Entre Ríos y me enseñaron a preparar el mate como corresponde. Soy muy quisquillosa con el mate, hago la montañita. Hay que esperar para echar el agua e ir de a poco. El mate de calabaza, siempre. Al mate térmico no lo puedo ni ver”, expresó con humor y identidad regional.
Su interpretación generó una fuerte respuesta del público, que la despidió con aplausos de pie. El jurado también destacó su performance, valorando tanto su técnica como su impronta personal sobre el escenario.
“Dejaron todo por venir hasta acá. Los amo”, expresó la joven cantante al referirse a sus padres, en un momento emotivo tras su presentación, destacando el acompañamiento familiar en su camino artístico y su carrera en Buenos Aires.
Un jurado que destacó su estilo y personalidad
El músico Joaquín Levinton elogió la presentación de la entrerriana: “Lo cantaste con mucha actitud, con tu forma de cantar, y fue cada vez mejor. Te felicito, me encantó. Y me encanta que cantes rock and roll”, señaló.
Por su parte, Jimena Barón resaltó la elección del tema y la identidad interpretativa: “Te atreviste a una canción muy tuya, con mucho respeto. Siento que tuviste la idea fantástica de respetar la esencia con tu impronta”, afirmó.
El cantante Carlos Baute fue uno de los más entusiastas con su voz: “Eres espectacular, me hipnotizaste, pago mil tickets para verte. Me encantó. Quiero volver a verte y escucharte mil veces”, expresó.
En tanto, Abel Pintos brindó una devolución más crítica, aunque positiva en el balance general: “Voté a favor, porque lo que compensó todo eso fueron tus ideas como cantante, tenés unas ideas buenísimas. Admiro ese talento”, sostuvo.
Camino al Teatro Ópera y orgullo entrerriano
Con esta presentación, Malena Almeida se suma a otros participantes de Gualeguaychú que continúan en competencia, como Lorenzo Fiorotto y César Cabezas, consolidando una fuerte presencia entrerriana en el certamen.
La joven cantante continúa su recorrido artístico entre Buenos Aires y Entre Ríos, combinando formación profesional y tradición carnavalera, mientras avanza en un certamen que busca nuevos talentos rumbo a uno de los escenarios más importantes del país.