Inflación y salarios: “El poder de compra es cada vez menor y el Gobierno lo quiere así”, afirmaron desde CEPA

El dato de inflación del 2,6% correspondiente a abril, difundido por el INDEC, volvió a abrir el debate sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Mientras desde Casa Rosada destacan la desaceleración de los precios como uno de los principales logros de gestión, distintos economistas advierten que la baja inflacionaria convive con una fuerte pérdida del poder adquisitivo y una caída sostenida del consumo.

En diálogo con un medio radial, el economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina, sostuvo que la reducción de la inflación “no puede analizarse solamente comparándola con períodos anteriores”, sino que debe observarse en relación con la situación cotidiana de los trabajadores. “La realidad además de eso es que los salarios se mueven hace varios meses por debajo, con lo cual el poder de compra de la gente es cada vez menor”, afirmó.

Letcher explicó que el Gobierno sostiene su programa económico sobre una fuerte contracción de la demanda interna. “La política del gobierno cree que eso no puede suceder si yo quiero disciplinar la inflación. La única forma de pegarle a la demanda es que los salarios pierdan contra la inflación”, señaló. Según el economista, esta estrategia busca desacelerar los precios a partir de una reducción del consumo, aun cuando eso implique un deterioro en las condiciones de vida.

Salarios, consumo y caída de la demanda

Durante la entrevista, Letcher remarcó que la desaceleración inflacionaria no implica necesariamente una mejora económica para la población. “Si alguno aspiraba o creía que en los próximos meses los salarios le iban a ganar a la inflación, que descarte esa versión porque no va a suceder”, sostuvo, al tiempo que consideró que el Gobierno “necesita” que el poder adquisitivo continúe deteriorándose para sostener su esquema antiinflacionario.

El director del CEPA también puso en duda la posibilidad de alcanzar una inflación cercana a cero en el corto plazo, tal como plantea el presidente Milei. “Para el mes de agosto parece bastante lejano. Incluso el vicepresidente del Banco Central está mostrando una curva donde la inflación encuentra un piso cercano al 2%”, indicó.

En ese sentido, recordó experiencias económicas anteriores y advirtió sobre los riesgos de tomar la estabilidad de precios como único indicador positivo. “No hay que enamorarse de la inflación cero como única variable porque eso puede traer aparejado que igual los salarios pierdan”, afirmó. Y agregó: “Yo quiero una inflación lo más baja posible, pero con salarios que recuperen poder adquisitivo”.

Combustibles, carne y controles de precios

Otro de los puntos abordados fue la evolución de precios en sectores sensibles como combustibles y alimentos. Según Letcher, el Gobierno implementó mecanismos de contención que contradicen el discurso oficial de libre mercado. “En el caso del combustible aplicó un congelamiento de 45 días. Ellos lo llaman ‘buffer de precios’, pero básicamente es un congelamiento”, explicó.

Además, advirtió que esos incrementos postergados podrían trasladarse más adelante al bolsillo de los consumidores. “Todo esto que vamos acumulando te va a aumentar después”, señaló. Para el economista, la administración nacional “está preocupada porque no logra disciplinar la inflación y hace cosas a contramano de lo que cree”.

Sobre el precio de la carne vacuna, indicó que actualmente se encuentra en una etapa de relativa estabilidad, aunque en niveles elevados. “Hoy se estabilizó en un nivel de precios más alto y con una caída de ventas muy importante”, describió. Según explicó, la retracción del consumo funciona como un límite para nuevas subas. “La herramienta principal para disciplinar los precios es la caída del consumo”, insistió.

Críticas a la medición oficial de la inflación

Letcher también cuestionó la metodología utilizada por el INDEC para medir la inflación. Según explicó, el organismo continúa utilizando una canasta de consumo desactualizada, correspondiente a los años 2004 y 2005, pese a contar con relevamientos más recientes.

“Está mal medido porque utiliza una canasta muy vieja, desfasada respecto de la realidad”, afirmó. Y agregó: “El dato de inflación dio 2,6 y debería haber dado entre 2,8 y 2,9”. Para el economista, la subestimación está vinculada principalmente al peso insuficiente que tienen las tarifas dentro de la medición oficial.

Incluso señaló que el propio Fondo Monetario Internacional advirtió sobre esta situación en revisiones recientes del acuerdo con Argentina. “Milei desde el inicio de su gestión hasta hoy subponderó la inflación en 12%. Metió mucha inflación bajo la alfombra”, concluyó.