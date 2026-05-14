Monotributo 2026: ARCA confirmó cuánto se paga en junio y los nuevos topes

La actualización del Monotributo 2026 dispuesta por ARCA estableció aumentos del 14,29% en las cuotas mensuales y en los límites de facturación anual para todas las categorías.
La ARCA oficializó la actualización del Monotributo 2026 y confirmó los nuevos valores que deberán pagar los contribuyentes desde junio. La medida contempla un incremento del 14,29% tanto en las cuotas mensuales como en los topes de facturación anual, en línea con la inflación acumulada durante el último semestre.
El pago mensual del Monotributo está compuesto por tres conceptos: el impuesto integrado, el aporte previsional destinado al SIPA y la obra social. Con la nueva actualización, las categorías más bajas tendrán incrementos moderados, mientras que las escalas superiores registrarán subas mucho más significativas.
De acuerdo con la nueva tabla difundida por ARCA, la Categoría A pasará a pagar $42.386,74 mensuales tanto para servicios como para venta de bienes. En tanto, la Categoría B tendrá una cuota de $48.250,78 para ambas actividades.
Nuevos valores para cada categoría
En las categorías intermedias comenzaron a diferenciarse los montos según se trate de prestación de servicios o comercialización de productos. La Categoría C quedó fijada en $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para bienes, mientras que la Categoría D tendrá valores de $72.414,10 y $70.661,26 respectivamente.
Para las categorías superiores, las diferencias son aún mayores. La Categoría E pagará $102.537,97 en servicios y $92.658,35 en bienes. En la Categoría F los montos serán de $129.045,32 y $111.198,27 respectivamente, mientras que en la G ascenderán a $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes.
Las escalas más altas del régimen simplificado registraron los mayores aumentos. La Categoría H alcanzará los $447.346,93 en servicios y $272.063,40 en bienes. Por su parte, la Categoría I tendrá cuotas de $824.802,26 y $406.512,05, mientras que la Categoría J llegará a $999.007,65 en servicios y $497.059,41 en bienes. Finalmente, la Categoría K quedó establecida en $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para venta de bienes.
Cuáles son los nuevos topes de facturación
Junto con el incremento de las cuotas mensuales, ARCA también actualizó los límites máximos de ingresos brutos anuales permitidos para permanecer dentro del Monotributo. Estos parámetros son determinantes para definir si un contribuyente puede continuar en el régimen simplificado o debe pasar al Régimen General.
La Categoría A tendrá un tope anual de facturación de hasta $10.277.988,13, mientras que la Categoría B alcanzará los $15.058.447,71. En tanto, la Categoría C podrá facturar hasta $21.113.696,52 y la D hasta $26.212.853,42.
En las categorías más elevadas, la Categoría E tendrá un límite de $30.833.964,37 y la F de $38.642.048,36. La Categoría G llegará hasta $46.211.109,37 y la H permitirá ingresos anuales de hasta $70.113.407,33. Finalmente, la Categoría I quedó fijada en $78.479.211,62, la J en $89.872.640,30 y la Categoría K en $108.357.084,05.