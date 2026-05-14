Semana de sensibilización del consumo de sal: alertan por el exceso de sodio y sus efectos silenciosos

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de la Semana de sensibilización del consumo de sal, la cardióloga Natalia Salcedo advirtió sobre el alto consumo de sodio en Argentina, el avance de la hipertensión y la importancia de la prevención desde edades tempranas.
La semana de sensibilización del consumo de sal volvió a poner sobre la mesa una problemática que preocupa cada vez más a los especialistas: el exceso de sodio en la alimentación cotidiana y sus consecuencias sobre la salud cardiovascular. Durante una entrevista con GPS, la cardióloga Natalia Salcedo, presidenta del comité de cardiología del ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología, remarcó que el consumo excesivo de sal está directamente relacionado con el aumento de la hipertensión, los infartos y los accidentes cerebrovasculares.
“Lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda son 5 g de sal. Sí, para que sea algo más fácil de cuantificar es una cucharadita de té”, explicó la especialista. Sin embargo, señaló que en Argentina el consumo promedio duplica esa cifra y alcanza entre 10 y 12 gramos diarios.
Salcedo sostuvo que gran parte del problema está asociado a los productos ultra procesados. “Consumimos muchos productos ultra procesados. Todo lo que viene en paquete, en snack, embutidos, la misma industria necesita usar más cantidades de sodio”, indicó. Además, aclaró que existe una importante cantidad de “sal oculta” en alimentos que incluso no tienen sabor salado.
El daño silencioso que provoca el exceso de sal
Durante la entrevista, la médica explicó cómo actúa el exceso de sodio en el organismo. “El uso excesivo de sal genera todo un desorden metabólico en nuestro organismo. Aumenta la retención de líquido y aumenta el volumen dentro de nuestras arterias”, detalló.
Según describió, esa presión sostenida termina dañando el endotelio, la capa interna de las arterias, favoreciendo el desarrollo de aterosclerosis y el envejecimiento prematuro del sistema vascular. “Tenemos arterias más viejas de lo que nos corresponderían por nuestra edad”, advirtió.
La profesional también alertó sobre el carácter silencioso de la hipertensión. “La hipertensión es una enfermedad silenciosa que va lastimando nuestras arterias y la mayoría de las veces no provoca dolor”, afirmó. En ese sentido, insistió en la necesidad de realizar controles periódicos de presión arterial aun cuando no existan síntomas evidentes.
Salcedo explicó que cuando aparecen señales clínicas muchas veces el daño ya está avanzado. “Los síntomas empiezan cuando ya está un poquito avanzada la enfermedad”, dijo, al mencionar complicaciones como ACV, infartos e insuficiencia renal.
Prevención desde la infancia y cambios de hábitos
Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado a la educación alimentaria desde edades tempranas. La cardióloga remarcó que el problema cardiovascular comienza mucho antes de la adultez. “En los niños hay que hacer promoción de que consuman poca sal”, sostuvo.
Además, explicó que los malos hábitos alimentarios generan un deterioro progresivo que puede manifestarse décadas después. “Los síntomas los tenemos unos años después, lamentablemente con discapacidades”, expresó, al referirse a pacientes que sobreviven a infartos o ACV pero quedan con secuelas importantes.
En relación con las alternativas para reducir el consumo de sodio, recomendó utilizar especias y condimentos naturales. “El limón, el ajo, todo lo que sean especias que empiecen a saborizar y realzar el sabor de las comidas sin el consumo de sal”, enumeró.
También desmintió algunas creencias frecuentes sobre ciertos productos. “La sal marina tiene sodio, tiene más minerales que la sal de mesa, pero no es una sal baja en sodio”, aclaró. Lo mismo ocurrió con los caldos industrializados: “Los caldos son tremendos. Tienen mucho sodio”.
Etiquetado, marketing y conciencia social
La especialista también cuestionó el impacto del marketing alimentario y pidió mayor atención a las etiquetas nutricionales. “Que sea light no quiere decir que no tenga sodio”, explicó. Además, agregó: “Todo lo que diga verde no quiere decir que no haga mal”.
Respecto al etiquetado frontal, consideró que puede ayudar especialmente en los más chicos. “Yo por lo menos lo veo en los chicos, que los chicos van y miran qué tiene”, comentó, aunque reconoció que muchas veces son los adultos quienes finalmente toman las decisiones de compra.
Finalmente, Salcedo pidió que las políticas públicas continúen profundizando campañas de prevención y control del sodio en alimentos elaborados y restaurantes. “La idea con esta semana es justamente la promoción de controlarse la presión”, concluyó.