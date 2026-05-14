Infancias y Adolescentes digitales: darán una capacitación sobre los efectos de las pantallas

La problemática de las Infancias y Adolescentes digitales será el eje central de una jornada de capacitación que se realizará mañana en el salón Mariano Moreno de la Municipalidad de Paraná. El encuentro buscará reflexionar sobre el impacto del uso de pantallas en niños, niñas y adolescentes, a partir de un trabajo previo de investigación desarrollado en clubes barriales de la ciudad.

El licenciado Agustín Guillerón, secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, explicó que la actividad forma parte de un proyecto más amplio que incluyó un relevamiento en diez clubes de la ciudad. “Hicimos un trabajo de un relevamiento a partir de ese proyecto de las problemáticas que tienen 10 clubes de la ciudad y a partir de ahí elaboramos un diagnóstico”, señaló.

El estudio permitió identificar múltiples problemáticas sociales e institucionales en los clubes barriales, especialmente vinculadas a contextos de vulnerabilidad. “Se visibiliza todo lo que hace el club, es decir, todo lo que administra la cuestión de la pobreza en un contexto de vulnerabilidad en términos de infraestructura y falta de recursos”, explicó Guillerón.

Clubes barriales y realidades complejas

En ese sentido, el especialista detalló que el trabajo de campo también puso en evidencia situaciones relacionadas con violencia, consumo problemático y dificultades estructurales. “Se relevaron datos de infraestructura, de situaciones vinculadas a la violencia, el consumo y un montón de problemas institucionales desfavorables”, indicó.

El encuentro de mañana estará destinado al público en general, aunque con especial foco en las familias de niños y adolescentes que asisten a clubes deportivos y sociales. “Está un poco más apuntado a esa conversación con la familia, que nos parece fundamental instalar esta problemática”, remarcó el funcionario universitario.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es generar herramientas de acompañamiento para adultos responsables en relación al uso de dispositivos digitales en la infancia. “No se trata de prohibir, sino de acompañar y saber cosas que por ahí no sabemos”, explicó Guillerón.

Pantallas, subjetividad y desarrollo infantil

El especialista advirtió sobre la necesidad de información frente al crecimiento del uso de tecnologías en edades tempranas. “Hay una falta de información del uso y de las consecuencias del exceso”, sostuvo, al tiempo que señaló que el impacto de las pantallas puede influir en el desarrollo del lenguaje y en la construcción subjetiva de los niños.

En ese marco, la jornada abordará también aspectos legales y sociales vinculados a la exposición de menores en entornos digitales. “Incluso hay cuestiones legales en relación a lo que uno expone cuando expone a los niños en redes”, agregó.

El concepto de Infancias y Adolescentes digitales aparece así como un campo de análisis creciente, donde especialistas buscan comprender cómo la tecnología incide en la formación emocional, social y cognitiva de las nuevas generaciones.

El rol de la universidad y el trabajo con clubes

Guillerón destacó además el rol de la universidad pública en el abordaje de estas problemáticas comunitarias. El proyecto no se limita al diagnóstico, sino que busca avanzar en una segunda etapa de intervención directa en los clubes barriales.

Se realizará una capacitación sobre Infancias y Adolescentes digitales

“La idea es entrar directamente con proyectos a los clubes y acompañar ese trabajo que ya están haciendo”, explicó. Según indicó, muchas de estas instituciones funcionan con recursos limitados y gran esfuerzo voluntario, lo que hace fundamental el acompañamiento institucional.

La jornada se realizará este viernes 15 de mayo a las 19 en el salón Mariano Moreno, ubicado en Andrés Pazos y Corrientes, en la ciudad de Paraná. Desde la organización remarcaron que la actividad será abierta y gratuita, con el objetivo de promover el diálogo entre familias, docentes y especialistas sobre el uso de pantallas en la infancia.