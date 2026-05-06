Cifras alarmantes: OMS alerta por aumento de la miopía digital en niños y aconseja la regla 20-20-20

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas tras detectar un incremento del 30% en los diagnósticos de miopía severa en niños menores de 12 años durante el último bienio. El fenómeno, denominado miopía digital, fue asociado directamente al uso intensivo de dispositivos móviles a corta distancia y a la reducción de actividades al aire libre.

Según el organismo internacional, la evidencia científica recopilada indica que el esfuerzo visual sostenido en objetos cercanos produce un alargamiento del globo ocular, lo que deriva en la progresión de esta afección. En entornos urbanos altamente conectados, la prevalencia alcanzó niveles considerados críticos por los especialistas.

El estudio también proyecta un escenario preocupante: de mantenerse la tendencia actual, el 50% de la población mundial podría ser miope hacia el año 2050.

Cambios fisiológicos y factores de riesgo

La investigación señala que la falta de exposición a la luz solar reduce la liberación de dopamina en la retina, un proceso clave para frenar el crecimiento excesivo del ojo. Esta alteración, sumada al uso prolongado de pantallas, incrementa el riesgo de desarrollar defectos visuales permanentes.

Además, la fijación de la vista durante más de dos horas continuas en dispositivos electrónicos genera un estrés constante en el cristalino y los músculos ciliares. Esto puede provocar la deformación del eje ocular y acelerar la aparición de la miopía.

Los especialistas también advirtieron sobre el impacto de la luz artificial nocturna, que altera los ritmos circadianos y afecta la regeneración celular ocular. Los niños con menos de 90 minutos diarios de actividad al aire libre presentan hasta tres veces más riesgo de desarrollar problemas de visión.

Pantallas, educación y prevención

El informe advierte que los sistemas educativos aún no han establecido límites claros al uso de pantallas con fines pedagógicos, lo que contribuye a la exposición prolongada en edades tempranas. La OMS recomienda evitar el contacto con dispositivos en menores de dos años y limitarlo a una hora diaria en niños de entre 2 y 5 años.

También se señala la aparición de cuadros de fatiga visual crónica y sequedad ocular asociados a la exposición prolongada a la luz azul, especialmente en horarios nocturnos.

Recomendaciones para frenar la miopía digital

Entre las principales medidas preventivas, la OMS destaca la regla 20-20-20, que consiste en descansar la vista cada 20 minutos mirando un objeto a seis metros durante al menos 20 segundos. Esta práctica busca reducir el esfuerzo ocular sostenido.

Asimismo, el organismo recomienda controles oftalmológicos anuales desde el inicio de la escolarización, ya que hasta el 40% de los casos de bajo rendimiento escolar se relacionan con problemas visuales no detectados a tiempo.

Finalmente, se promueve el aumento de actividades al aire libre como estrategia central: al menos dos horas diarias de exposición a luz natural pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar miopía digital, considerada por los expertos como uno de los principales desafíos de salud visual del siglo XXI.