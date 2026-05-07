Inteligencia artificial: investigador advierte sobre depresión, adicciones y cambios en el trabajo

La expansión de la inteligencia artificial ya no es una proyección a futuro, sino una realidad concreta que atraviesa múltiples actividades de la vida cotidiana. Desde asistentes virtuales hasta sistemas de diagnóstico médico y plataformas digitales capaces de personalizar contenidos, esta tecnología avanza a gran velocidad y plantea nuevos desafíos sociales, educativos y laborales.

El doctor Diego Evin, docente de la Facultad de Ingeniería e investigador del CONICET, analizó el fenómeno y explicó cómo la inteligencia artificial logró masificarse en los últimos años gracias a los modelos de lenguaje capaces de interactuar con las personas de manera natural.

“La inteligencia artificial tuvo un notable impulso en los últimos años gracias a los modelos de lenguaje que fueron capaces de acercar la forma en que nos comunicamos entre las personas a la comunicación entre la persona y la computadora”, explicó.

El avance tecnológico y la competencia global

Según detalló el especialista, uno de los cambios más importantes es que actualmente ya no resulta indispensable saber programación para desarrollar determinadas tareas informáticas.

“Ahora no necesitamos aprender a programar para hacer un desarrollo informático. Podemos, con lenguaje natural y con la forma en que nosotros nos expresamos, lograr hacer ese tipo de cosas que antes eran muy difíciles de imaginar”, sostuvo.

Evin remarcó además que la inteligencia artificial ya se encuentra presente en prácticamente todos los ámbitos. “Se está impregnando esta tecnología en medicina, educación, industrias, comercio y entretenimiento”, indicó.

En ese contexto, advirtió que también existe una fuerte competencia internacional por el dominio de estas herramientas. “Hay una competencia clara entre Estados Unidos y China, que ven a la inteligencia artificial como un recurso estratégico”, afirmó.

Los riesgos del uso excesivo y la adicción a las pantallas

Durante la entrevista con Elonce, Evin hizo especial hincapié en las consecuencias sociales y psicológicas derivadas del uso intensivo de redes sociales y plataformas digitales impulsadas por algoritmos de inteligencia artificial.

“Hoy ese mismo mecanismo de dopamina es utilizado desde las redes sociales, los videojuegos e internet para tratar de captar la atención porque estas empresas facturan de acuerdo al tiempo que las personas permanecen conectadas”, explicó.

El investigador señaló que los algoritmos actuales aprenden hábitos, horarios y preferencias de los usuarios para mantenerlos activos el mayor tiempo posible. “Son algoritmos que saben a qué hora te conectás, cuáles son tus intereses y qué te genera mayor atención para que no te desconectes”, afirmó.

En relación con adolescentes y jóvenes, alertó sobre el impacto que esto genera en la educación y en la salud mental. “Uno de los graves problemas que todavía está debajo del radar es la adicción a las pantallas”, sostuvo.

Inteligencia Artificial e impacto en el ambiente laboral

Así, pierden la capacidad en la corteza frontal de imponer límites, de planificar, de gestionar el tiempo, de postergar gratificaciones.

Depresión, falta de sueño y deserción escolar

El especialista explicó que el uso excesivo de dispositivos afecta directamente la capacidad de concentración y el descanso.

“Los adolescentes son especialmente susceptibles a estos estímulos. El déficit de sueño trae problemas de atención al otro día y también afecta la motivación para ir al colegio”, señaló.

Además, remarcó que existen estudios que vinculan el incremento del tiempo frente a pantallas con cuadros depresivos. “Está documentado que por cada hora extra promedio que los adolescentes utilizan pantallas, aumenta un 13% la probabilidad de depresión”, indicó.

Evin también relacionó esta problemática con la pérdida de interés por las actividades escolares tradicionales. “Leer un libro o prestar atención en clase queda fuera de competencia frente a estos estímulos que captan constantemente la atención”, afirmó.

En ese sentido, mencionó el libro La generación ansiosa, del autor Jonathan Haidt, como una de las obras que profundiza sobre el impacto de la tecnología en las nuevas generaciones.

¿La inteligencia artificial reemplazará trabajos?

Otro de los ejes centrales de la entrevista estuvo vinculado al impacto laboral de la inteligencia artificial y la posibilidad de reemplazo de empleos.

“No hay posibilidad de que estos sistemas desarrollen empatía, emociones o interacción humana real. Son algoritmos que resuelven problemas, no seres inteligentes”, aclaró Evin.

Sin embargo, reconoció que algunas tareas ya comenzaron a ser reemplazadas por sistemas automatizados. “Los primeros puestos afectados fueron los iniciales en programación. Muchas empresas empezaron a reemplazar esos trabajos por inteligencia artificial”, explicó.

Aun así, consideró que la tecnología también abrirá nuevas oportunidades laborales y profesionales. “Esto va a generar nuevos trabajos y nuevas herramientas de asistencia, por ejemplo en medicina o diagnóstico por imágenes”, señaló.

Los límites actuales de la tecnología

El investigador sostuvo que, pese al crecimiento acelerado de estas herramientas, todavía existen múltiples limitaciones técnicas, legales y estructurales para una implementación total.

“Por más que la técnica avance, todavía no hay legislación clara sobre responsabilidades. Si un sistema falla, ¿quién responde? ¿El médico, la clínica o el fabricante?”, planteó.

También advirtió sobre los altos costos económicos y energéticos detrás de estas tecnologías. “Usar estos sistemas técnicamente es muy costoso. Consume enormes cantidades de energía y capacidad de cómputo”, afirmó.

Finalmente, el especialista destacó la importancia de desarrollar pensamiento crítico frente al avance tecnológico. “A los alumnos les recomendamos que ingresen al campo de la inteligencia artificial, pero también que comprendan sus limitaciones y no la vean como algo mágico”, concluyó.