Presentarán una nueva función de “Sos vos, Gardel” en Casa Boulevard de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Los actores Jorge Calcina y Emilio Ruberto volverán a presentar la obra teatral inspirada en la visita de Carlos Gardel a Paraná en 1933. La función será este sábado a las 21 en Casa Boulevard, supo Elonce.
Los actores Jorge Calcina y Emilio Ruberto anunciaron una nueva presentación de la obra “Sos vos, Gardel”, una propuesta teatral que recrea la histórica visita de Carlos Gardel a Paraná en 1933.
La sexta función se realizará este sábado 16 de mayo, a las 21, en Casa Boulevard, ubicada sobre calle Ituzaingó 80. Según adelantaron los protagonistas, la obra combina actuación, música y referencias históricas sobre el paso del “Zorzal Criollo” por la capital entrerriana.
La propuesta fue escrita por Carlos Saboldelli y dirigida por Marcelo Amorosi. La historia plantea un encuentro ficticio entre Gardel y un periodista en el antiguo Hotel Cransac, actual edificio donde funciona el bar Flamingo.
Una obra basada en un hecho histórico
Calcina explicó que la obra rescata “las emociones y la mística” que generó la presencia de Gardel en Paraná, donde miles de personas se acercaron para verlo durante su visita.
Además de las escenas teatrales, la propuesta incluye interpretaciones musicales en vivo. “Si Gardel vino a cantar a Paraná, había que hacerlo”, señalaron entre risas los actores al referirse al desafío de sumar canciones de tango durante la puesta en escena.
“Hemos recibido una respuesta muy positiva del público, especialmente por el rescate de una parte muy valiosa de la historia de la ciudad. Paraná conserva edificios emblemáticos vinculados a la visita de Carlos Gardel, como el Cine Teatro Mayo y el antiguo Hotel Cransac, donde hoy funciona el bar Flamingo. Desde los balcones de ese histórico edificio, Gardel llegó a cantar ante una Plaza de Mayo colmada de vecinos", repasó Ruberto.
“Carlos Gardel solía presentarse en teatros que muchas veces no alcanzaban para contener a la enorme cantidad de público que quería verlo. Por eso, era habitual que también realizara actuaciones radiales o saliera a los balcones para cantar algunos temas destinados a quienes no habían conseguido entrada o no podían pagarla”, completó Calcina.
La obra ya había sido presentada anteriormente en la Sala ErArte, en el subsuelo del bar Flamingo, y este año se trasladó a Casa Boulevard debido a la buena respuesta del público.
Entradas y reservas
Los protagonistas destacaron el acompañamiento de los espectadores en un contexto económico complejo y remarcaron que la obra ya alcanzó seis funciones consecutivas.
También valoraron el interés de los aficionados al tango y de quienes buscan conocer más sobre la historia cultural de Paraná. “Hay mucha gente interesada en descubrir cómo era la ciudad en aquella época y cómo se vivió la llegada de Gardel”, explicaron.
Las entradas anticipadas tienen un valor de 10 mil pesos y pueden reservarse mediante WhatsApp al 3435128710. Desde la organización recomendaron realizar reservas previas debido a la capacidad limitada de la sala.