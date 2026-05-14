La Semana de la Miel reunió este jueves a productores apícolas y emprendedores de distintos puntos de Entre Ríos en Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, en Paraná. La propuesta incluyó degustaciones, venta de productos y actividades de promoción del consumo de miel y sus derivados.

La actividad fue organizada por productores entrerrianos junto a la Secretaría provincial de Producción y la Municipalidad de Paraná, y permitió exhibir distintas variedades de miel, además de productos elaborados a base de derivados de la colmena.

En tanto, el viernes, de 10 a 14 hs, se hará una Feria de Apicultores junto a escuelas y emprendedores en plaza Carbó; y el sábado, de 9 a 19 hs, en la Feria de Salta y Nogoyá habrá gastronomía vinculada con la actividad, degustación y venta directa al público.

Productores entrerrianos mostraron variedades de miel y derivados en una feria en Plaza Mansilla

Uno de los stands participantes fue el de Apiarios Poloni, emprendimiento familiar de Paraná con más de 40 años de trayectoria en la actividad apícola. Sus representantes explicaron a Elonce que actualmente incorporaron la comercialización de panales enteros para consumo directo.

“Es miel pura y la cera arrastra otro sabor al paladar”, aclaró la representante del emprendimiento; y comunicó que el producto se comercializa a 8.500 pesos y tiene 850 gramos.

Polen, panales y productos saludables

Durante la feria también se difundieron las propiedades del polen, presentado como un energizante natural y proteico que puede consumirse en yogures, ensaladas o mezclado con miel. Los productores señalaron que las características del producto dependen de las floraciones predominantes de cada zona.

En el evento estuvo presente la diputada Noelia Taborda, quien destacó el crecimiento de las mujeres dentro del sector apícola y recordó que fue una de las primeras mujeres del departamento Federal en obtener carnet y registro de apicultora. “Después fuimos contagiando a más mujeres del departamento que puedan tenerlo porque siempre son establecimientos, o la mayoría, hombres que tienen el registro, así que luché para que las mujeres también tengan ese registro”, repasó la legisladora.

Otra de las propuestas fue la de “Angelitas Mi Miel”, emprendimiento dedicado a la elaboración de galletitas libres de gluten y endulzadas con miel. Según explicaron sus responsables, los productos son elaborados sin conservantes ni colorantes artificiales. “Son para comer mejor y más sano porque elaboramos con productos saludables y salen maravillas”, ponderó la feriante al explicar que la caja de 200 gramos cuesta 3.000 pesos.

Promoción del consumo interno

La jornada continuó además una cata guiada de distintas variedades de mieles entrerrianas, organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Allí se presentaron mieles de algarrobo, eucalipto, chilca y multiflora del monte nativo provenientes de diferentes regiones de la provincia.

El coordinador de Apicultura, Rodrigo Toledo, explicó que la tercera edición de la campaña “Más miel todo el año” busca promocionar el consumo interno de la miel "para que deje de ser un producto ocasional y se convierta con parte de la dieta diaria de todos los entrerrianos".

Además, indicó que la miel entrerriana posee reconocimiento internacional y detalló que las variedades más oscuras suelen exportarse a Europa, mientras que las más claras tienen como destino principal el mercado de Estados Unidos.