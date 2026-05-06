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Entre Ríos concretó la primera exportación de miel a la UE con arancel cero

Bajo el Acuerdo Mercosur-UE, Entre Ríos certificó la primera exportación de miel hacia Europa con arancel cero, enviando más de 20.000 kilos desde Concordia.

6 de Mayo de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Ámbito.

Bajo el Acuerdo Mercosur-UE, Entre Ríos certificó la primera exportación de miel hacia Europa con arancel cero, enviando más de 20.000 kilos desde Concordia.

Entre Ríos logró un hito histórico en sus exportaciones al concretar la primera certificación para enviar miel a la Unión Europea con arancel cero bajo el Acuerdo Mercosur-UE. El cargamento, despachado desde Concordia, pesó 20.986 kilos y tiene como destino Alemania. Hasta el 30 de abril, esta mercadería debía pagar un arancel del 17,3%, que ahora queda eliminado gracias al sistema de cuotas del acuerdo.

 

El canciller Pablo Quirno celebró la operación y destacó el impacto productivo: “Nuestra primera certificación es una exportación de miel desde Concordia hacia Europa. Lo que antes pagaba un arancel de 17,3%, ahora ingresó al mercado europeo con arancel 0%”, señaló, resaltando el efecto positivo para la producción y el empleo en la provincia.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Quirno agregó que la medida refleja el alcance federal del acuerdo: “Más exportaciones, más producción, más empleo para las provincias. El Acuerdo Mercosur-UE está en marcha y abre oportunidades concretas para los productores argentinos”.

 

Impulso al sector productivo y regional

 

El cargamento alemán marca el inicio de un flujo comercial más sólido entre Entre Ríos y la Unión Europea, incentivando a otros productores a aprovechar las ventajas del sistema de cuotas. La operación permite reducir costos por aranceles y generar previsibilidad para las PYMES locales que buscan consolidar su presencia en el mercado internacional, señaló Ámbito.

 

 

La exportación de miel consolida la competitividad argentina en productos de alto valor agregado y refuerza la inserción de la provincia en la cadena de comercio global. Además, muestra cómo las provincias productoras pueden beneficiarse directamente de los acuerdos internacionales.

Temas:

miel Entre Ríos Acuerdo Mercosur-Unión Europea
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