Reforma previsional: La Multisectorial se reunió con diputados y senadores del PJ

REDACCIÓN ELONCE
Representantes de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones mantuvieron una reunión con los bloques de diputados y senadores del Partido Justicialista, en el marco de la discusión por la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo provincial.
Representantes de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones mantuvieron una reunión con los bloques de diputados y senadores del Partido Justicialista, en el marco de la discusión por la reforma previsional impulsada por el Poder Ejecutivo provincial. Tras el encuentro, dirigentes gremiales destacaron el acompañamiento recibido y reafirmaron su rechazo a cualquier modificación que implique “pérdida de derechos” para trabajadores activos y jubilados.
José Segura, secretario general de AJER, señaló a Elonce que “acabamos de terminar una reunión. Estaban presentes ambos bloques de senadores y diputados del Partido Justicialista. Les expresamos la posición de la Multisectorial, que ya es clara y conocida por la sociedad, en defensa del 82% móvil y de la Caja de Jubilaciones”.
En ese sentido, remarcó la conformidad del sector con el resultado del encuentro: “Decimos con mucha satisfacción que recibimos el apoyo de ambos bloques, lo que me parece muy importante para lograr la resistencia, para que este proyecto no avance”.
Según explicó Abel Antivero, secretario general de AGMER, el objetivo fue exponer las consecuencias que tendría la reforma previsional. “Expusimos nuestro posicionamiento, nuestra mirada en el marco de la Multisectorial, escuchamos y vimos qué lectura tenían ellos también, pero más que nada expusimos sobre nuestro posicionamiento y por qué esta reforma previsional, que es la iniciativa del gobierno provincial, implica perder derechos y cómo se verían afectados los jubilados, cómo se verían afectados los activos. También las falacias que surgen en el marco de la instalación de esta reforma en la opinión pública. Quedó firme nuestro posicionamiento y también escuchamos alguna postura por parte de ellos”, agregó.
Oscar Muntes, secretario general de ATE, calificó el encuentro como “muy importante” y aseguró que continuará la recorrida por distintos puntos de la provincia para difundir su postura y sumar apoyos políticos y sociales.
“Para nosotros es muy importante el encuentro de la Multisectorial con los presidentes de los bloques y con algunas otras autoridades. Es muy importante el debate y la necesidad de clarificar nuestro posicionamiento”.
Asimismo, remarcó la necesidad de impedir el avance de la iniciativa legislativa: “Estamos haciendo visitas y recorridas en toda la provincia, con la necesidad de llevar la voz de la Multisectorial, explicar por qué no debe avanzar este proyecto de ley, que es en contra de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados y jubiladas, y que no debe ser ley”.
En relación con las próximas acciones, indicó que continuarán solicitando reuniones con distintos sectores políticos. “Continuamos con el pedido de audiencia a cada uno de los bloques, pedido de audiencia a todos los sectores, porque necesitamos saber qué es lo que piensan con respecto a este proyecto que va a enviar el Poder Ejecutivo”, dijo.
Finalmente, valoró el trabajo territorial que vienen realizando y destacaron el acompañamiento obtenido a través de la campaña de firmas y difusión pública. “Nos vamos muy contentos, muy satisfechos. El camino que estamos haciendo y recorriendo desde la Multisectorial, con el proyecto que hemos planteado del financiamiento, con las firmas que estamos recogiendo a lo largo y ancho de toda la provincia y con la forma en cómo la Multisectorial está militando y esclareciendo lo que significa el ajuste para los trabajadores y trabajadoras. Realmente nos vamos conformes por el trabajo y la agenda que nos propusimos hacer”, finalizó. Elonce.com