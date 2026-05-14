Diputado libertario llegó al Congreso en una Tesla Cybertruck de más de US$100 mil

El diputado nacional Manuel Quintar llegó este miércoles al Congreso de la Nación a bordo de una Tesla Cybertruck valuada en más de 100.000 dólares y desató una fuerte polémica política y mediática. El vehículo eléctrico, ploteado con el logo de La Libertad Avanza, fue estacionado en la cochera de la Cámara de Diputados y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El legislador jujeño confirmó públicamente que la camioneta es de su propiedad y respondió a las críticas a través de su cuenta de X. “A mi nombre, con la mía”, escribió junto a una fotografía del vehículo.

Este Tesla Cybertruck apareció hoy en el estacionamiento de Diputados. Dicen en el Congreso que es la más flamante adquisición del diputado libertario Manuel Quintar. Según su DDJJ también tiene un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota. No hay plata. pic.twitter.com/l6rCjFH2iN — Noe Barral Grigera (@nbg__) May 13, 2026

La escena también provocó incomodidad dentro del propio oficialismo. Según trascendió, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría solicitado a Quintar que retirara la camioneta del predio legislativo debido al impacto político que estaba generando la situación.

Debate por austeridad y gasto público

El episodio ocurrió en un contexto de fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei. Esta semana la administración nacional avanzó con recortes presupuestarios en distintas áreas del Estado para sostener el superávit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional.

Desde sectores opositores cuestionaron el contraste entre el discurso de austeridad promovido por el oficialismo y la presencia de un vehículo de lujo en el Congreso.

El Tesla Cybertruck ploteada con símbolos de La Libertad Avanza

En el entorno de Quintar aseguraron que la importación del vehículo se realizó de manera legal y que la unidad “está en regla”. También explicaron que la ausencia de patente en las imágenes difundidas se debía a demoras administrativas vinculadas a la entrega de chapas por parte de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor.

Una camioneta sin representación oficial en Argentina

La Tesla Cybertruck no posee representación oficial en Argentina, por lo que quienes desean adquirir una unidad deben importarla de forma particular. El modelo base en Estados Unidos tiene un valor inicial cercano a los 70.000 dólares, aunque el costo final en el país supera ampliamente esa cifra debido a impuestos, aranceles de importación, IVA y gastos logísticos.

Entre los tributos aplicados figuran el arancel de importación del 35%, tasas estadísticas, IVA del 21% y otros impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Quintar combina actualmente su actividad legislativa con negocios vinculados al sector de la salud privada en Jujuy. Antes de incorporarse a La Libertad Avanza, había participado en política dentro del Partido Justicialista, donde fue candidato a legislador provincial en 2021.