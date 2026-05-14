Relevamiento detectó subas de precios horas antes del Hot Sale

Un informe elaborado por la Fundación Ecosur, vinculada a la Bolsa de Comercio de Córdoba, reveló que solo el 47% de los productos relevados durante el Hot Sale registró una baja real de precios respecto de las semanas previas al evento.

El economista Nicolás Cámpoli, responsable del estudio, explicó a Cadena 3 que el relevamiento incluyó cerca de 9.500 productos de las categorías electrodomésticos, electrónica e indumentaria. “Comparamos los precios del primer día del Hot Sale contra los de la última semana de abril y encontramos que solamente un 47% de los productos muestran una reducción del precio”, señaló.

Según detalló, las rebajas promedio detectadas fueron bajas en todas las categorías analizadas. En indumentaria, el rubro con mayores descuentos, la reducción promedio fue de apenas 2,6%. En electrodomésticos, la baja fue menor al 1%, mientras que en electrónica incluso se registró un leve aumento de precios promedio. "El 29% de los productos no presentó cambios y un 24% tuvo pequeños aumentos", indicó Cámpoli.

El economista sostuvo que muchas empresas habrían incrementado previamente los valores para luego aplicar descuentos durante el evento comercial y generar una sensación de rebaja mayor. "Creemos que lo que ocurre es que se suben los precios para después mostrar un descuento y que en realidad no haya una reducción tan grande", explicó.

Como ejemplo, describió una mecánica habitual: "Un producto se vende a 10, se sube a 11 la semana anterior y el día del Hot Sale se ofrece nuevamente a 10 o 9,80 con un supuesto 20% de descuento".

Cámpoli aclaró que sí pueden existir beneficios puntuales vinculados a promociones bancarias, cuotas sin interés o reintegros con tarjetas, aunque remarcó que las rebajas generales no fueron significativas. “Es una lástima que no haya descuentos más grandes”, afirmó.

El especialista también comparó los resultados con los del Hot Sale del año pasado y aseguró que en 2025 las promociones habían sido más convenientes. “El año pasado estuvo mejor en términos de descuentos. Todas las categorías habían bajado, aunque sea un poco más”, sostuvo.

Según precisó, en la edición anterior la indumentaria había mostrado una reducción promedio cercana al 3,5%, superior al 2,6% detectado este año.

Respecto del comportamiento del mercado, Cámpoli señaló que todavía no existen datos oficiales sobre el nivel de ventas o cantidad de transacciones registradas durante el evento que se realizó del 11 al 13 de mayo.

No obstante, indicó que el crecimiento sostenido del comercio electrónico y el hábito cada vez más extendido de comprar online podrían sostener un volumen importante de operaciones pese a las menores rebajas. "Puede ser que las cifras finales muestren algún aumento en la cantidad de transacciones porque el comercio electrónico sigue creciendo", concluyó.