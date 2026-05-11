Hot Sale: advierten sobre estafas virtuales y brindan recomendaciones para comprar de forma segura

Con el inicio de una nueva edición del Hot Sale, uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país, desde la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos advirtieron sobre las modalidades de estafas más frecuentes y brindaron una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de fraudes durante las compras online.

La jefa de Delitos Económicos, Eliana Galarza, explicó a Elonce que “desde la Policía brindamos algunas medidas preventivas para no ser víctimas de estafa, ante distintas ofertas tentadoras que encontramos en los distintos canales tecnológicos”.

Galarza recordó además que este tipo de eventos comerciales ya han dejado antecedentes de maniobras fraudulentas en años anteriores. “Sabemos que este evento se organiza en distintos períodos del año. Ya hemos tenido, en años anteriores, muchas personas que han sido víctimas por intentar realizar algún tipo de operación comercial a través de plataformas que no son oficiales”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la plataforma oficial del evento es Hot Sale Argentina y recomendó operar únicamente desde sitios verificados. “Siempre recomendamos que, si se va a hacer alguna operatoria o se va a intentar adquirir algún producto promocional, sea a través de las páginas oficiales de las distintas marcas y realizando un pago, en lo posible, con tarjeta de crédito, que es un medio que uno carga en la plataforma y, si quiere, la puede llegar a rescindir”, explicó.

Respecto a las señales de alerta, la funcionaria advirtió sobre las ofertas excesivamente económicas. “Tenemos que poner la alerta en los precios. Sabemos que si es una oferta muy tentadora, que no se ajusta a los precios de la actualidad, un precio irrisorio, estamos ante una posible estafa”, afirmó.

Además, precisó que actualmente “las promociones más vigentes son aquellas que emiten un 30 o un 40% de descuento en el precio oficial del producto”.

Otra de las modalidades detectadas tiene que ver con enlaces falsos enviados por redes sociales o aplicaciones de mensajería. “Hemos tenido muchos casos de personas que adquirieron un link de una promoción a través de WhatsApp o un link de una promoción que encontraron en una de las redes sociales, ya sea Instagram o Facebook. Este link te llega a través de un mensaje privado o a través de un mensaje de texto WhatsApp y desde allí se intenta hacer la transacción. Esto es lo que no recomendamos porque puede ser una página falsa”, alertó.

Por eso, insistió en la importancia de ingresar manualmente a los sitios oficiales y evitar acceder desde enlaces externos. “Recordar siempre ingresar a la página oficial y desde allí hacer la compra y no a través de ningún tipo de link”, enfatizó.

Finalmente, Galarza recordó que ante cualquier duda o sospecha los ciudadanos pueden comunicarse con las autoridades. “Cualquier duda o cualquier incertidumbre que nos surja al respecto tenemos lo que es la línea del 911. Se llama por teléfono, allí se pide que se derive con la División 911 y no tenemos ningún problema en asesorarlos o guiarlos. Estamos las 24 horas del día atentos”, concluyó. Elonce.com