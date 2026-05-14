Una docente aprovechó un descuido de una compañera, le robó la tarjeta y gastó más de 300 mil pesos

Una docente de un colegio privado de la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, quedó detenida después de ser acusada de utilizar la tarjeta de débito de una compañera para realizar distintos gastos por más de 300 mil pesos.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por una joven de 25 años, quien detectó movimientos bancarios que aseguró no haber realizado. Entre las operaciones aparecían consumos en una estación de servicio, un supermercado y otros comercios de la ciudad.

El hecho ocurrió en el Instituto Mariano y rápidamente derivó en una causa judicial que incluyó análisis de movimientos bancarios, revisión de cámaras de seguridad y el seguimiento de los horarios en los que se efectuaron las compras.

Cómo descubrieron a la sospechosa

Según trascendió, la víctima advirtió la situación dos días después de ocurrido el robo y decidió realizar la denuncia ante las autoridades policiales.

Los registros bancarios mostraban un gasto de 62 mil pesos en combustible, otros 226 mil pesos en un supermercado y cerca de 21 mil pesos en un comercio local. El total superaba los 309 mil pesos.

A partir de esos datos, personal de la División de Ciberdelitos comenzó a cruzar horarios, montos y registros de las cámaras de seguridad de los comercios donde se habían realizado las operaciones.

Docente detenida en Misiones.

La acusada trabajaba en el mismo colegio

La investigación permitió identificar a una compañera de trabajo de la denunciante como la presunta autora de las compras. La sospechosa fue señalada como Yésica Tamara B., de 33 años, quien también se desempeñaba en el Instituto Mariano.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la mujer habría aprovechado un momento de distracción dentro de la institución educativa para sacar la tarjeta del bolso de la víctima y utilizarla durante las horas siguientes.

Después de realizar las compras y cargar combustible, la acusada habría devuelto el plástico sin que la propietaria advirtiera inicialmente lo sucedido.

Quedó detenida y le abrieron un sumario interno

Con las pruebas reunidas, entre ellas imágenes de cámaras de seguridad y los registros de las operaciones bancarias, el Juzgado de Instrucción 1 ordenó la detención de la docente.

La mujer fue arrestada cuando salía del establecimiento educativo y permanece alojada en la Seccional Segunda de Oberá mientras avanza la causa judicial.