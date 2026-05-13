Detuvieron a dos hombres por maltrato animal en Paraná y daños a móvil policial

REDACCIÓN ELONCE
Dos hombres fueron aprehendidos tras protagonizar incidentes con la Policía y causar daños a vehículos durante un procedimiento en Paraná. También investigan presunto maltrato animal.
El maltrato animal en Paraná derivó en un operativo policial que terminó con dos hombres detenidos luego de provocar daños a un móvil policial y a un vehículo particular mientras intentaban evitar ser identificados por efectivos de seguridad.
El procedimiento ocurrió en inmediaciones de calle Galán y avenida Ejército, en el marco de los operativos de prevención y seguridad que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. Según se informó, personal policial realizaba recorridas preventivas cuando detectó a dos sujetos que trasladaban equinos cargados en presunta situación de maltrato animal.
Al intentar identificarlos, ambos hombres reaccionaron de manera hostil y se negaron a aportar sus datos personales. Durante el incidente ocasionaron daños materiales tanto a un patrullero como a un automóvil particular.
Intentaron escapar y fueron demorados
Fuentes policiales señalaron que, al arribar personal de Tránsito Municipal para colaborar en el procedimiento, los sospechosos intentaron darse a la fuga, aunque fueron rápidamente demorados por los efectivos intervinientes.
La situación fue comunicada a la fiscalía de turno, que dispuso la aprehensión de ambos hombres y su posterior traslado hacia la Alcaidía local.
Los detenidos quedaron supeditados a una causa por los supuestos delitos de daño, daño a bienes del Estado, resistencia a la autoridad y maltrato animal.