Lo buscaban por varios robos en Concordia y lo encontraron escondido debajo de una cama

Un hombre de 28 años que tenía pedido de captura fue detenido este miércoles durante una serie de allanamientos realizados en el barrio San Agustín de Concordia.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde y estuvo relacionado con una investigación por varios robos registrados en jurisdicción de Comisaría Tercera. Según se informó, el sospechoso había sido identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad y tareas investigativas realizadas en los últimos días.

Las medidas fueron autorizadas por el juez de Garantías, Francisco Ledesma, luego del pedido de captura emitido sobre el acusado.

Intentó ocultarse al advertir la llegada policial

Los allanamientos se realizaron en distintas viviendas del barrio San Agustín en Concordia, donde los efectivos intentaban localizar al hombre buscado por la Justicia.

De acuerdo con la información oficial, cuando el sospechoso advirtió la presencia policial intentó evitar ser encontrado escondiéndose debajo de una cama dentro de una de las viviendas allanadas.

Detenido en Concordia.

Sin embargo, finalmente fue localizado por el personal que participaba del operativo y quedó detenido en el lugar.

Quedó a disposición de la Justicia

Después de la detención, el hombre fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa que investiga los distintos hechos de robo ocurridos en la zona.

Desde la fuerza indicaron que la investigación permitió reconstruir movimientos y obtener registros fílmicos que resultaron clave para identificar al sospechoso.

Las actuaciones continúan mientras la Justicia avanza con las medidas correspondientes sobre el detenido.