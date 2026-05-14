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Con la “placa planta”, dos participantes fueron eliminados de Gran Hermano

Con una doble eliminación luego de la placa planta, Grecia Colmenares y Lolo Poggio abandonaron este miércoles la casa de Gran Hermano.

14 de Mayo de 2026
La planta se llevó dos participantes
La planta se llevó dos participantes

Con una doble eliminación luego de la placa planta, Grecia Colmenares y Lolo Poggio abandonaron este miércoles la casa de Gran Hermano.

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada dejó este miércoles una noche de sorpresa y tensión con la salida de Grecia Colmenares y Lolo Poggio.

 

La actriz venezolana y el influencer quedaron eliminados en una “placa planta”, en referencia a jugadores poco participativos, pasivos y que evitan el conflicto, que generó fuerte repercusión entre los seguidores del reality y provocó angustia dentro de la casa.

 

La doble eliminación impactó de lleno en la convivencia y dejó un clima de tristeza entre varios participantes, que consideraban a ambos jugadores figuras muy queridas dentro del programa.

La definición de la gala reconfiguró las alianzas de cara a la recta final del certamen y volvió a generar una fuerte reacción en redes sociales por la salida de dos participantes con alto nivel de apoyo del público.

 

Los últimos tres que permanecieron en placa para definición final fueron: Grecia Colmenares, Lolo Poggio y Franco Zunino.

La planta se llev&oacute; a Grecia y Lolo
La planta se llevó a Grecia y Lolo

Con la tensión en el aire, el conductor Santiago del Moro reveló el primer participante eliminado. Colmenares vivió momentos de mucho nerviosismo, pero al escuchar su nombre se tomó bien la noticia y se retiró de la casa en brazos de una planta.

 

Más adelante, fue la tiktoker quien se retiró del establecimiento con ciertas dudas dado que, si bien no tenía un rol demasiado activo en el certamen, era una de las participantes más queridas por sus compañeros.

 

Temas:

Gran Hermano eliminados Grecia Colmenares Lolo Poggio placa planta
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