Nueva gala de eliminación: ¿quién abandonó la casa de Gran Hermano?

Daniela De Lucía abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada tras perder frente a Danelik Galazán con el 52,9% de los votos negativos.
Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación marcada por la tensión, las sorpresas y una definición voto a voto. La noche terminó con la salida de Daniela De Lucía, quien puso fin a su paso por el reality.
La gala se desarrolló con placa oculta, una dinámica que mantuvo la incertidumbre dentro de la casa. Santiago del Moro fue anunciando progresivamente a los participantes salvados, mientras crecía la expectativa por conocer quién abandonaría el reality.
Las primeras en salir de peligro fueron Cinzia Francischiello, Emanuel Di Gioia y Franco Zunino. Finalmente, la definición quedó entre Daniela y Danelik, dos participantes que habían protagonizado distintas estrategias y alianzas durante las últimas semanas.
Una definición ajustada
El resultado fue muy parejo. Daniela De Lucía recibió el 52,9% de los votos negativos, mientras que Danelik Galazán obtuvo el 47,1%, logrando continuar en competencia.
La eliminación sorprendió a varios participantes y seguidores del programa, ya que las encuestas previas y los comentarios en redes sociales anticipaban un escenario diferente.
Daniela, coach motivacional, había atravesado momentos complejos durante su permanencia en el reality. Semanas atrás debió abandonar temporalmente la casa tras el fallecimiento de su padre y luego regresó para continuar en el juego.
El emotivo adiós de Daniela
Antes de abandonar la casa, Daniela protagonizó una despedida cargada de emoción. Entre abrazos y lágrimas, agradeció a sus compañeros y a la producción por la experiencia vivida.
“Cómo los voy a extrañar. Los quiero a todos. Voy a ver si cumplo el sueño de ser la analista de Gran Hermano”, expresó antes de salir.
Además, sus compañeros la despidieron cantando “Un velero llamado libertad”, de José Luis Perales, en uno de los momentos más emotivos de la gala.
Con la salida de Daniela, también quedó desarticulado el grupo que integraba junto a Andrea del Boca, Yipio, Jenny Mavinga y La Maciel, lo que modificó el mapa de alianzas dentro de la casa.
En tanto, el reality ingresará ahora en una etapa decisiva, con todos los jugadores nominados en la denominada “placa planta”, el inminente repechaje y el regreso de la tradicional prueba del auto 0km.