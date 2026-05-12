Entrerriano ganador de un Martín Fierro paseó por su ciudad: "Es un premio de todo mi pueblo"

Hace unas semanas, Gervasio Larrivey, maquillador y artista de Gualeguaychú con una destacada trayectoria vinculada al Carnaval, el teatro y la moda, ganó el Martín Fierro de la Moda en la categoría Mejor Maquillador. Y este lunes regresó a su tierra natal donde se realizó una caravana por las calles de la ciudad, acompañado junto a su familia y amigos, y exhibió con orgullo su premio.

Además pasó por la Municipalidad, donde fue recibido por el intendente Mauricio Davico, la viceintendente Julieta Carrazza, el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, y concejales.

“Si bien es un reconocimiento personal, yo sostengo que esto es una celebración colectiva, es una celebración a un trabajo colectivo”, expresó Larrivey durante el encuentro, en el que compartió con los presentes la emoción de traer el Martín Fierro a Gualeguaychú.

El intendente Mauricio Davico saludó al artista, felicitó también a su familia por el acompañamiento permanente y le manifestó el orgullo que representa para la ciudad este reconocimiento nacional. Además, le entregó una bandera de Gualeguaychú con asta y pie, que Larrivey colocará en su nuevo estudio, próximo a inaugurarse durante la primera semana de junio en Buenos Aires.

Durante la visita, el artista dialogó con las autoridades, familiares, amigos y vecinos que se acercaron a saludarlo. Allí repasó brevemente su recorrido profesional y recordó que sus inicios estuvieron vinculados al Carnaval y al teatro, antes de desarrollarse también en el mundo de la moda.

En ese sentido, contó que meses antes había manifestado, casi como una broma, que algún día iba a ganar un Martín Fierro. “Hice una manifestación de que en 10 años me iba a ganar un Martín Fierro y pasó a los cuatro meses”, señaló.

Larrivey destacó especialmente el rol de quienes lo acompañan en cada proyecto y marcó una diferencia sobre la forma de entender el trabajo artístico. “Cuando recibí el Martín Fierro, se lo dediqué a todas las personas que me acompañan. Todo el mundo habla del equipo que está detrás, pero yo hablo del equipo que está al lado mío, acompañándome. Entonces, para mí es una celebración colectiva de mucho trabajo, de mucho sacrificio, y es una alegría enorme poder traerlo a Gualeguaychú para celebrar acá”, afirmó.

El artista también compartió una primicia especial para la ciudad: incentivado por su marido, proyecta abrir un estudio en Gualeguaychú el próximo año. La noticia fue recibida con entusiasmo por los presentes, ya que significaría un nuevo espacio de trabajo vinculado al maquillaje profesional en su ciudad natal.

Sobre su vínculo con Gualeguaychú, Larrivey expresó: “Lo primero que meto en la valija cuando viajo son los colores de Gualeguaychú, y es también un poco eso, a donde vaya, trato de dejar en alto a la ciudad”.