“Entre Ríos es una fuente de inspiración”, aseguró el maquillador que ganó un Martín Fierro

Un entrerriano ganó el Martín Fierro de la Moda al mejor maquillador y a través de Elonce expresó su emoción tras recibir el galardón. “Decir `Gracias APTRA por este premio´ es una frase que para alguien que hace un oficio técnico como yo es impensada”, señaló Gervasio Larrivey al referirse al reconocimiento.

“Es una premiación que celebra, por un lado, el talento creativo y, por otro, la presencia de la moda en redes sociales. Se trata de una combinación que reconoce la influencia de diseñadores, maquilladores, peinadores y estilistas, junto con el impacto que generan figuras públicas como conductores y actores en la difusión de tendencias. En ese sentido, es un mix entre moda y personajes”, explicó.

Trayectoria y reconocimiento

Larrivey contó a Elonce que lleva más de 25 años de carrera en el rubro, con trabajos en teatro, televisión y producciones de moda. En ese recorrido, maquilló a modelos, actores y figuras del espectáculo. “Primero estar ternado y encima ganarlo es como un sueño”, afirmó sobre el premio.

También explicó que este tipo de distinción reconoce tanto el talento creativo como la presencia en el ámbito de la moda y las redes sociales.

Durante su carrera, el maquillador trabajó con distintas personalidades. Entre ellas mencionó a Valeria Massa, a quien maquilló en varias oportunidades, y a artistas del ámbito musical y televisivo. Además, destacó su vínculo laboral con producciones vinculadas a Cris Morena, donde se desempeñó como responsable del área de maquillaje.

Vínculo con Entre Ríos

El profesional remarcó a Elonce su relación con la provincia y su ciudad de origen. “Es imposible separar mi historia profesional de mi historia personal y de mi lugar”, expresó.

Gervasio Larrivey

Recordó que inició su camino en el carnaval de Gualeguaychú y que mantiene un vínculo permanente con Entre Ríos, provincia a la que calificó como "una fuente de inspiración". “Lo primero que hago cada mañana es leer los medios de mi provincia para estar presente”, sostuvo.

“Recuerdo que en 2011 fui elegido para representar a Latinoamérica en un evento en Estambul. Una empresa convocó a diez maquilladores de todo el mundo, de orígenes muy diversos, y yo era el único latino. Estando allí, a punto de salir al escenario, me sugirieron que llevara música para motivarme antes de la presentación. Era mi primer viaje internacional y la primera vez que realizaba una demostración de ese nivel, frente a más de 300 maquilladores de distintos países. En ese momento, lo que elegí escuchar fue ‘Soy entrerriano’, de Los Hermanos Cuestas”, rememoró.

Formación y carrera

Larrivey se formó inicialmente en artes visuales y luego se especializó en caracterización teatral. Explicó que el maquillaje comenzó como un complemento y terminó convirtiéndose en su profesión principal.

Durante la entrevista también destacó el rol de sus maestros y equipos de trabajo. “Este es un premio para todo un equipo que está al lado mío”, afirmó.