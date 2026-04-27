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La emoción del entrerriano que ganó un Martín Fierro: “Esto va a desfilar en autobomba por el pueblo”

Gervasio Larrivey, oriundo de la ciudad de Gualeguaychú ganó en la categoría como mejor maquillador. Al agradecer el premio recordó sus raíces.

27 de Abril de 2026
Gervasio Larrivey
Gervasio Larrivey

Gervasio Larrivey, oriundo de la ciudad de Gualeguaychú ganó en la categoría como mejor maquillador. Al agradecer el premio recordó sus raíces.

La noche de los Martín Fierro de la Moda tuvo a un entrerriano entre sus ganadores. Gervasio Larrivey, oriundo de la ciudad de Gualeguaychú ganó en la categoría como mejor maquillador.

 

Larrivey es uno de los maquilladores más prestigiosos del país y compitió en la terna con Mabby Autino y Vero Luna.

 

Al subir al escenario para recibir su premio, no olvidó sus raíces y afirmó: “Esto se va a Entre Ríos a desfilar en el autobomba por todo el pueblo”.

 

“Estoy muy emocionado. Gracias, APTRA. Son dos palabras que jamás en la vida pensé que iba a pronunciar. Muchísimas gracias a todo el jurado. Tengo mucha gente a la que agradecerle”, expresó Larrivey y mencionó que comparte el premio “con todos mis colegas, sobre todo los del interior”.

“Se lo quiero dedicar a mi familia, a mis papás, que deben estar en Gualeguaychú, muy emocionados en este momento. Quiero dedicárselo a la memoria de mis dos grandes maestros, Juan Carlos López y Elena Sapino, que ya no los tengo, pero que me acompañan todos los días de mi vida”, dijo.

 

Tras ello, dio cuenta que la estatuilla también va “para todo el equipo que está al lado mío, siempre trabajando. Para todos mis amigos, para mi marido. Siempre digo que de tu mano puedo todo”. Y agradeció además al doctor Juan Pablo Muñoz, que hace cinco años le salvó la vida.

 

Tras ello, habló sobre su proyecto de estudio escuela, que está pronto a inagaurar y lejos de perder el tiempo, le hizo un pedido a Iván de Pineda que condujo la entrega de los premios: “Quiero la Pasapalabra”. Tras ello, se dirigió hacia Valeria Mazza, coconductora del evento que también tiene raíces entrerrianas y le aseguró: “Ya te digo, Valeria, esto se va a Entre Ríos a desfilar en el autobomba por todo el pueblo. Muchísimas gracias. Estoy muy, pero muy, muy feliz”.

 

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Gervasio Larrivey maquillador Martín Fierro de la Moda
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