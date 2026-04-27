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Policiales Imputaron a la pareja detenida

Crimen por venganza: el trasfondo del homicidio ocurrido en Paraná y las amenazas previas

La pareja imputada por el crimen ocurrido el sábado en Paraná fue enviada a las unidades penales por 90 días. Investigan un conflicto previo como posible móvil del ataque.

27 de Abril de 2026
La pareja debe cumplir prisión preventiva
La pareja debe cumplir prisión preventiva Foto: Códigos

La pareja imputada por el crimen ocurrido el sábado en Paraná fue enviada a las unidades penales por 90 días. Investigan un conflicto previo como posible móvil del ataque.

La pareja acusada del crimen de Enrique Fabián Ramírez, ocurrido en la madrugada del pasado sábado en la ciudad de Paraná, fue trasladada a unidades penales para cumplir 90 días de prisión preventiva.

 

Elías Sebastián Castillo, de 29 años, fue alojado en la Unidad Penal N°1 de Paraná, mientras que Yamila Elizabeth Cañete, de 30, permanece en la Unidad Penal N°6 de mujeres a la espera de una tobillera electrónica que permita el cumplimiento de la prisión preventiva domiciliaria.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 25 de abril, en un pasillo cercano a calle Base Marambio, en barrio Antártida Argentina. Según la investigación que lleva adelante la fiscal Valeria Vílchez, ambos fueron imputados por el homicidio de Ramírez, de 32 años.

 

Conflicto previo y posible móvil

De acuerdo a testimonios recabados, el origen del conflicto no era directo entre la víctima y quien ejecutó el ataque, sino que estaría vinculado a una disputa previa entre Cañete y Sofía Ramírez, hermana del fallecido.

 

Las hermanas de la víctima indicaron que existían problemas desde el año pasado, tras una relación conflictiva por un hombre. En ese contexto, se habrían producido amenazas entre las mujeres, incluso con “promesas de exterminarse” meses atrás.

 

“Él no tenía quilombo con nadie”, dijo Sofía Ramírez y calificó de “cobarde” a la imputada por la muerte de su hermano.

Los detenidos por el crimen de Ram&iacute;rez
Los detenidos por el crimen de Ramírez

Según la hipótesis investigativa, el sábado por la madrugada la pareja se habría cruzado con Enrique Ramírez, situación que derivó en una persecución. Testigos señalaron que Castillo fue quien lo atacó con un cuchillo, provocándole la herida mortal.

 

Tras el hecho, una de las frases que quedó bajo análisis fue la que habría pronunciado Cañete: “al pedo lo pusiste al porteño”, en aparente referencia al apuñalamiento, según indica el periodista Mauricio Antematten.

 

Medidas judiciales

Por disposición de la fiscal Vílchez, ambos imputados deberán permanecer detenidos durante 90 días. En el caso de Cañete, la medida será morigerada a prisión domiciliaria una vez que se disponga de una tobillera electrónica, ya que tiene tres hijos. Elonce.com

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Crimen homicidio Paraná detenidos móvil policiales
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