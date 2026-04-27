Hallazgo en Misiones: encontraron restos humanos en una zona rural cercana a la ruta 12

Un conjunto de restos humanos fue encontrado durante la tarde del sábado en una zona de malezas de Puerto Esperanza, en Misiones, y quedó bajo investigación judicial. El descubrimiento movilizó a personal policial, Policía Científica y autoridades judiciales que avanzan con distintas pericias.

El procedimiento se desarrolló en un sector ubicado a unos 500 metros de la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1576. Tras el aviso recibido por las fuerzas de seguridad, se dispuso un operativo para preservar el lugar y recolectar posibles elementos de interés para la causa.

La investigación intenta determinar quién era la víctima, cuánto tiempo llevaba en el sitio y en qué circunstancias se produjo la muerte.

Dónde fue el hallazgo

Según trascendió, los restos fueron localizados en una zona conocida como “5 Arroyos”, un área de vegetación densa y de acceso dificultoso en Misiones. El punto exacto se encuentra a unos 13 metros de un camino vecinal y próximo a un pinar lindero con un inmueble privado.

Una vez asegurada la escena, los peritos comenzaron las tareas de relevamiento y levantamiento de evidencias. El trabajo se extendió durante varias horas debido a la complejidad del terreno y a la necesidad de documentar cada elemento encontrado.

El caso quedó en manos del juzgado de turno, que ordenó la continuidad de las actuaciones.

Qué encontraron los peritos

De manera preliminar, las fuentes consultadas señalaron que se hallaron al menos 34 restos óseos. Entre ellos, figuraban un cráneo, vértebras y partes correspondientes a miembros superiores e inferiores.

Además, durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y otros objetos que podrían resultar clave para reconstruir lo sucedido en Misiones.

Entre los elementos recogidos se mencionaron un pantalón de jean, una campera y un par de zapatillas, que serán sometidos a estudios técnicos.

Qué se sabe hasta ahora

En una primera observación, un médico policial indicó que los restos serían compatibles con una persona de sexo masculino. No obstante, esa apreciación deberá confirmarse mediante análisis forenses más profundos.

También restan estudios antropológicos y genéticos que podrían aportar datos sobre identidad, edad aproximada y tiempo transcurrido desde la muerte.

Por el momento no se informaron detenidos ni hipótesis concluyentes. La causa continúa abierta en Misiones, mientras la Justicia no descarta nuevas medidas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.