Aprehendieron a un joven armado que intentó fugarse e ingresar a una vivienda

Un joven detenido por portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad fue el resultado de un procedimiento policial realizado este domingo en Paraná, en la zona de calles La Cautiva y Ñandubay. El hecho ocurrió cuando personal de la Guardia Especial intentó identificar a un sujeto de 23 años que circulaba por el lugar.

Según informaron fuentes policiales, al momento de realizarle un palpado preventivo, los efectivos advirtieron que el joven tenía entre sus prendas un arma de fuego. Ante esta situación, el individuo se dio a la fuga, lo que dio inicio a una persecución a pie por parte del personal policial.

Persecución y detención

Los uniformados lograron mantener contacto visual durante toda la huida, que culminó cuando el joven ingresó a una vivienda ubicada en calle La Cautiva al 1000, propiedad de su abuelo. En ese contexto, el sospechoso arrojó el arma de fuego en la zona del pórtico antes de ingresar al inmueble.

Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Posteriormente, el individuo se dirigió hacia una habitación en la parte trasera de la vivienda, donde finalmente fue alcanzado por los efectivos. Allí, se resistió a la detención, por lo que los agentes utilizaron “la fuerza mínima e indispensable” para lograr su aprehensión, de acuerdo a lo consignado en el parte oficial.

Secuestro de arma y disposición judicial

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de un arma de fuego marca Browning calibre .25 (6.35), que contenía un cartucho en recámara. Además, se incautaron dos cargadores -uno con cinco cartuchos y otro con seis- y un cartucho calibre .38 corto.

La fiscal interviniente, Dra. Clarisa Aielo, dispuso el traslado del detenido a sede judicial, donde quedó imputado por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad.

Desde la fuerza indicaron que el joven fue examinado por el médico de turno y posteriormente alojado en la Alcaidía Contravencional, previo paso por la división policial de Antecedentes.