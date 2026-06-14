Emotivo mensaje de despedida de la comunidad educativa a un docente tras la tragedia en Ruta 12

Un sentido mensaje de despedida conmovió a estudiantes, docentes y vecinos luego de la muerte de un joven profesor y estudiante universitario en un siniestro vial ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional 12.
El mensaje de despedida difundido por una institución educativa entrerriana reflejó el profundo dolor que atraviesa a toda una comunidad tras el fallecimiento de un joven docente y estudiante universitario en un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la mañana del domingo en el departamento La Paz.
La noticia generó una fuerte conmoción en el ámbito educativo de la región. Compañeros de estudio, colegas, alumnos y amigos comenzaron a expresar su pesar a través de redes sociales y publicaciones institucionales, recordando el compromiso, la dedicación y la vocación que caracterizaban al joven.
En medio de la tristeza por la inesperada pérdida, una de las despedidas más emotivas fue compartida por la comunidad universitaria a la que pertenecía, donde cursaba el Profesorado en Educación Tecnológica y construía su futuro profesional.
Un adiós que conmovió a estudiantes y docentes
La institución educativa publicó un mensaje cargado de emoción para despedir al joven, quien además de ser estudiante universitario ejercía como docente en una escuela técnica de la ciudad de La Paz.
“Hoy despedimos con mucha tristeza a Matías Gabriel Andreotti de 24 años de edad, quién era de la Ciudad de La Paz y estudiante del Profesorado en Educación Tecnológica de nuestra Casa de Altos Estudios”, señaló en primer lugar.
El comunicado continuó expresando acompañamiento hacia familiares y seres queridos: “La Comunidad Universitaria de la Sede UADER Santa Elena, acompaña en este momento especial a sus familiares y amigos/as. Por tal motivo, le expresamos nuestras condolencias ante tan triste noticia. ¡Qué en paz descanses Matías!”.
El accidente que terminó en tragedia
El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8.30 de este domingo sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 598,300, en jurisdicción del departamento La Paz.
Según la información policial, el hecho involucró una camioneta Volkswagen Saveiro y una Peugeot Partner. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores perdieron la vida en el lugar.
Además, una mujer de 64 años que viajaba como acompañante en uno de los vehículos fue trasladada al Hospital 9 de Julio para recibir asistencia médica tras resultar herida.