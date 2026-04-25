Detuvieron a un hombre en Paraná que llevaba al hombro un televisor de 55 pulgadas

Una serie de procedimientos policiales realizados en Paraná permitió el secuestro de distintos elementos, la detención de un hombre y la demora de varias personas, en el marco de intervenciones vinculadas a delitos contra la propiedad.

Uno de los hechos ocurrió durante la noche en inmediaciones de calles Ameghino y Urquiza, donde efectivos que realizaban recorridas preventivas interceptaron a un hombre que trasladaba a pie un televisor de 55 pulgadas. Al ser identificado, no pudo acreditar la propiedad ni el origen del artefacto, por lo que se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro del elemento.

El individuo quedó supeditado a una causa por receptación sospechosa.

Intento de robo de motocicleta

En otro procedimiento, personal policial intervino en cercanías de la Plaza Martín Fierro, junto a la Terminal de Ómnibus, tras una alerta por la posible sustracción de una motocicleta.

Según indicaron testigos, un hombre de 53 años fue observado mientras forzaba el manubrio de una moto Yamaha que estaba estacionada.

La intervención de un efectivo del destacamento de la Terminal permitió su aprehensión en el lugar, mientras que posteriormente se localizó al propietario del rodado. La Fiscalía dispuso la detención del sospechoso y su traslado a Alcaidía, acusado de tentativa de robo.

Bicicletas abandonadas y sospechosos demorados

También durante la madrugada, policías detectaron a dos hombres entre pastizales que, al advertir la presencia de los uniformados, descartaron dos bicicletas rodado 14.

Ambos fueron demorados y, al ser consultados, no pudieron justificar la procedencia de los rodados. Por disposición de la Fiscalía, fueron trasladados para su correcta identificación y quedaron supeditados a la causa, mientras que las bicicletas fueron secuestradas.

Intervención tras robo en un vehículo

Finalmente, tras un llamado al 911 que alertó sobre un robo en el interior de un vehículo, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda en la zona del barrio Papa Francisco.

Como resultado del procedimiento, se logró recuperar una potencia de sonido y un parlante de 12 voltios, elementos que habían sido denunciados como sustraídos. Además, fueron demorados dos menores de edad, uno de los cuales tenía en su poder un destornillador que habría sido utilizado para forzar el automóvil.

La Fiscalía de Menores dispuso el traslado de los adolescentes por parte de personal de la División Minoridad, mientras se continúan las actuaciones para esclarecer el hecho. Elonce.com