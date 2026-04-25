Está fuera de peligro el hombre baleado tras un partido de fútbol infantil en Parque Gazzano

En la noche de este viernes, un partido de fútbol infantil con chicos de 10 y 11 años, que se estaba disputando en Parque Gazzano de la ciudad de Paraná terminó con una persona herida de arma de fuego.

Según informó a Elonce el comisario Claudio Martínez, Subdirector de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, durante el encuentro deportivo, “hubo una pelea entre menores”, y una persona intervino para separarlos.

Minutos después que los chicos se retiraron del lugar, un hombre mayor “increpó a uno de los intervinientes en la separación de los menores y tras un intercambio de palabras, le efectuó un disparo con un arma de fuego”. El proyectil le provocó una lesión en la pierna y fue derivado al hospital San Martín.

Consultado sobre el estado de salud del hombre herido, manifestó que “está fuera de peligro, más allá de la herida que sufrió”.

Finalmente, Martínez indicó que el hecho “está siendo investigado y se está trabajando en la individualización del agresor”, el cual no ha sido detenido hasta el momento. Se recolectarán testimonios y demás pruebas que permitan esclarecer lo sucedido. Elonce.com