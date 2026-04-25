Un hombre fue baleado tras una pelea en un partido infantil en Parque Gazzano

Un padre fue baleado en pleno partido infantil en Parque Gazzano generó conmoción en Paraná. El violento episodio ocurrió durante un encuentro de fútbol de niños y dejó a un hombre herido, mientras la Policía busca esclarecer el hecho.
Un padre baleado en pleno partido infantil en Parque Gazzano fue el saldo de un grave episodio de violencia ocurrido este viernes por la noche en la ciudad de Paraná. El hecho tuvo lugar en medio de un encuentro deportivo protagonizado por chicos de entre 10 y 11 años, y derivó en una escena de tensión que terminó con un disparo de arma de fuego y un hombre herido.
De acuerdo con las primeras informaciones, el conflicto se originó a partir de una discusión entre los menores dentro del campo de juego. En ese contexto, un adulto intervino con la intención de separar a los niños y evitar que la situación escalara a mayores.
Sin embargo, lo que parecía un incidente menor tomó un giro violento minutos después, cuando familiares de uno de los chicos involucrados regresaron al lugar.
Escalada del conflicto y el momento del disparo
Según relataron testigos, la madre de uno de los menores se retiró tras el altercado y posteriormente dio aviso al padre del niño. Al llegar al predio de Parque Gazzano, el hombre se dirigió directamente hacia quien había intervenido en la discusión inicial.
En medio de un clima de alta tensión, el agresor comenzó a increparlo y, tras un breve intercambio, extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en la pierna de la víctima.
La situación generó pánico entre los presentes, especialmente por tratarse de un evento deportivo infantil, donde había numerosos chicos y familias observando el partido.
Investigación en curso y estado del herido
Tras el ataque, el hombre herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de la lesión, aunque se confirmó que la herida fue en una de sus piernas, publicó Reporte 100.7.
En tanto, el presunto agresor ya estaría identificado por las autoridades. Personal policial y efectivos de la División Homicidios trabajan en el lugar, recolectando testimonios y pruebas que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.