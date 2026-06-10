Refuerzan la prevención y control del picudo rojo de las palmeras

El SENASA actualizó el Plan de Contingencia contra el picudo rojo de las palmeras e incorporó nuevas restricciones para evitar la dispersión de esta plaga cuarentenaria que afecta a distintas especies vegetales.
Prevención del picudo rojo de las palmeras es el objetivo de las nuevas medidas fitosanitarias que dispuso el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para fortalecer el control de esta plaga de importancia cuarentenaria en el país.
La actualización fue establecida mediante la Disposición 1/2026 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, publicada en el Boletín Oficial. La normativa adecuó el Plan de Contingencia vigente y definió nuevas acciones que deberán implementarse en las áreas donde se confirme la presencia del insecto.
El picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) representa una amenaza para diversas especies de palmeras, debido al daño que provoca durante su ciclo biológico.
Prohibición de traslado y notificación obligatoria
Entre las principales modificaciones, el SENASA dispuso la prohibición del traslado de ejemplares sospechosos de estar afectados por la plaga, independientemente del estadio biológico en que se encuentre el insecto o de la forma de acondicionamiento del material vegetal.
Además, el organismo indicó que cualquier sospecha de presencia del picudo rojo deberá ser comunicada de manera inmediata para permitir la evaluación técnica y la aplicación de las medidas correspondientes.
Con esta actualización, el SENASA busca reforzar las herramientas de vigilancia, prevención y control para proteger el patrimonio fitosanitario nacional y reducir el impacto potencial que esta plaga podría generar sobre las palmeras y los ecosistemas donde se desarrollan.