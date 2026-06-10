Decomisaron tres toneladas de embutidos transportados en forma irregular en Ruta Nacional 14

El SENASA evitó la comercialización de 3.047 kilos de embutidos cocidos que eran trasladados sin refrigeración y sin la documentación sanitaria obligatoria. La carga fue destruida por representar un riesgo para la salud pública.
Entre Ríos decomisó más de 3.000 kilos de embutidos no aptos para consumo en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 14, donde personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó graves irregularidades en el transporte de productos de origen animal.
El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 292 de la autovía, en el departamento Federación. Allí, agentes de la patrulla móvil del Centro Regional Entre Ríos del SENASA, junto con efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, interceptaron un vehículo tipo furgón que trasladaba mercadería desde Cañuelas, provincia de Buenos Aires, con destino a Chajarí.
Durante la inspección, los agentes constataron que la carga, compuesta por 3.047 kilogramos de embutidos cocidos, era transportada sin equipo de refrigeración adecuado, lo que implicaba la ruptura de la cadena de frío exigida para este tipo de alimentos.
Irregularidades sanitarias
Además de las deficiencias en las condiciones de traslado, los inspectores verificaron que el cargamento no contaba con la documentación sanitaria obligatoria, entre ella el permiso de tránsito exigido para productos y subproductos de origen animal.
Ante estas infracciones, y conforme a lo establecido por el Decreto Nacional Nº 4238/68, que regula la certificación y documentación sanitaria de alimentos de origen animal, las autoridades resolvieron el decomiso inmediato de toda la mercadería.
Posteriormente, los más de tres mil kilos de embutidos fueron desnaturalizados y destruidos, al considerarse que no reunían las condiciones necesarias para garantizar su inocuidad y, por lo tanto, no eran aptos para el consumo humano.
Controles para proteger la salud pública
Desde el SENASA destacaron que estos operativos forman parte de los controles permanentes que el organismo realiza en rutas nacionales y puntos estratégicos del país, en coordinación con fuerzas de seguridad y organismos provinciales.
El objetivo de estas acciones es garantizar la seguridad alimentaria, evitar la circulación de productos que puedan representar riesgos sanitarios y proteger la salud de los consumidores.
Asimismo, el organismo recordó que todos los productos cárnicos deben provenir de establecimientos habilitados y contar con la documentación sanitaria correspondiente, que permita acreditar su origen, destino y aptitud para el consumo humano.