Paraná será sede de un Encuentro Provincial de Derechos Humanos

REDACCIÓN ELONCE
El Encuentro Provincial de Derechos Humanos participarán organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos de toda la provincia. Ya hay cerca de 400 personas inscriptas para debatir distintas temáticas vinculadas a los derechos humanos, supo Elonce.
El 3º Encuentro Provincial de Derechos Humanos de Entre Ríos se realizará este sábado 13 de junio en la Escuela Normal “José María Torres” de Paraná. La jornada, organizada por la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (RODHER), La Solapa y la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná, reunirá a organizaciones, sindicatos, colectivos sociales y ciudadanos de distintos puntos de la provincia.
Bajo el lema “Memorias, Debates y Futuro”, las actividades se desarrollarán entre las 8:30 y las 17, con espacios de reflexión y trabajo sobre diversas problemáticas vinculadas a los derechos humanos.
Según informaron los organizadores, ya se registraron cerca de 400 personas inscriptas para participar de las distintas instancias previstas durante el encuentro.
Panel de apertura y comisiones temáticas
La representante de la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná, María Luz Piérola, explicó a Elonce que la jornada comenzará con un panel integrado por Pablo Vassel, exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes; el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade; y Malena Silveyra, referente de organismos de derechos humanos.
Posteriormente se desarrollarán 14 comisiones de trabajo sobre temáticas como educación, salud, salud mental, género, jubilaciones ,memoria y derechos humanos, entre otras.
“Queremos que de este encuentro surjan acciones concretas y un trabajo en unidad para salir de este desastre en el que estamos viviendo”, expresó Piérola al destacar la importancia de construir propuestas colectivas.
Balance de las ediciones anteriores
Por su parte, Manuel Ramat, integrante de La Solapa, sostuvo que los encuentros previos dejaron un balance positivo y permitieron fortalecer el trabajo conjunto entre organizaciones de distintos puntos de Entre Ríos.
Además, informó que esta edición llevará el nombre de Mariana Fumaneri, militante de derechos humanos recientemente fallecida y referente histórica de la organización.
“El objetivo es recuperar nuestra historia, debatir el presente y encontrar herramientas para transformar la realidad sin resignar derechos conquistados”, manifestó.
Debate sobre jubilaciones y derechos sociales
Entre las comisiones previstas se encuentra una dedicada a jubilaciones y seguridad social. El secretario de Derechos Humanos de Agmer, Sergio Blanc, indicó que el espacio analizará el proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial. “Es una oportunidad para debatir y construir estrategias colectivas frente a iniciativas que entendemos afectan derechos conquistados”, señaló.
Desde la organización destacaron a Elonce que el concepto de derechos humanos abarca múltiples dimensiones de la vida social, por lo que el encuentro buscará abordar problemáticas vinculadas al trabajo, la salud, la educación, la participación ciudadana y las políticas públicas.
Documento final y convocatoria abierta
La secretaria general de Sitradu, Sofía Cáceres Sforza, adelantó que las conclusiones surgidas de las comisiones serán sistematizadas en un documento final que servirá como herramienta de trabajo para las organizaciones durante el resto del año.
“Necesitamos la mayor pluralidad de voces posible para construir respuestas colectivas frente a los desafíos actuales”, remarcó.
La inscripción permanece abierta y puede realizarse a través de los canales de difusión de las organizaciones convocantes. Los organizadores invitaron a toda la comunidad a participar de una jornada que buscará fortalecer el debate, la memoria y la construcción colectiva de propuestas para la provincia.