Fiebre mundialista: las letras corpóreas de Paraná se vistieron de celeste y blanco

Las letras corpóreas de Paraná lucen una imagen renovada y se sumaron al fervor mundialista que comenzó a sentirse en todo el país. El tradicional cartel con el nombre de la ciudad, ubicado en la barranca frente al Patito Sirirí, fue intervenido con los colores celeste y blanco de la bandera argentina, en una propuesta que busca acompañar la ilusión de los hinchas de cara al Mundial 2026.

La estructura presenta un diseño especial con franjas celestes, detalles alusivos a la bandera nacional y figuras que evocan la pasión futbolera. La intervención transformó uno de los puntos más fotografiados de la ciudad en un espacio temático dedicado a la Selección Argentina.

La iniciativa se concretó en la previa de la máxima cita del fútbol mundial, que comienza este jueves en Estados Unidos, México y Canadá, donde el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

Un símbolo de la ciudad con impronta mundialista

Durante la noche, la decoración cobró aún mayor protagonismo gracias a la iluminación instalada sobre las letras, que resaltó los tonos celeste y blanco y permitió apreciar los detalles del diseño.

Entre los elementos incorporados se observan representaciones de la bandera argentina, el Sol de Mayo y figuras con los brazos en alto, en clara referencia al aliento de los simpatizantes durante los encuentros de la Selección. Así como las tres estrellas, en relación a las Copas del Mundo obtenidas en los años 1978, 1986 y 2022.

Las letras corpóreas se han convertido en los últimos años en un ícono urbano y turístico de Paraná, elegido por vecinos y visitantes para tomarse fotografías y registrar momentos especiales.

La expectativa por la Selección

La intervención se produjo en medio de la creciente expectativa que genera la participación de Argentina en el Mundial 2026. A medida que se acerca el debut del equipo nacional, distintos espacios públicos y comercios comenzaron a incorporar elementos alusivos al certamen.

En ese contexto, el cartel de Paraná se transformó en un nuevo punto de encuentro para quienes ya viven el clima mundialista y expresan su apoyo a la Albiceleste.