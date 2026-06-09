Instalarán una pantalla gigante en el centro de Paraná para ver los partidos de la Selección Argentina

La Fan Zone mundialista que funcionará en la esquina de Bavio y Chile.

La pasión por la Selección Argentina tendrá un punto de encuentro en Paraná durante el Mundial 2026. Con el acompañamiento de la Municipalidad, La Paz Paraná Shopping anunció la puesta en marcha de una Fan Zone mundialista que funcionará en la esquina de Chile y Bavio, donde se instalará una pantalla gigante para seguir los encuentros del equipo de Lionel Scaloni.

La propuesta será libre y gratuita y buscará reunir a familias, grupos de amigos y aficionados al fútbol para vivir los partidos de la Albiceleste en pleno centro de la ciudad.

Un espacio para vivir el Mundial en Paraná

Durante la presentación, el subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, explicó que la iniciativa nació a partir de una propuesta impulsada por el sector privado y que contará con el acompañamiento del municipio.

"El Shopping La Paz, una empresa de nuestra ciudad que está ubicada en el Paseo del Centro, trajo a través de su directorio esta propuesta para que los partidos del Mundial de la Selección Argentina sean transmitidos aquí, sobre calle Chile", señaló el funcionario.

Además de la pantalla gigante, el espacio contará con distintas propuestas gastronómicas y actividades complementarias para que los asistentes puedan disfrutar de cada jornada mundialista.

Presentación de la "Fan Zone" del Mundial.

El rol del municipio

Clavenzani destacó que la Municipalidad participará en la organización del evento mediante distintas áreas operativas para garantizar el normal desarrollo de cada encuentro.

"Cada vez que sucede un evento en cualquier punto de la ciudad es necesario e imprescindible que haya presencia municipal", afirmó.

En ese sentido, detalló que ya se viene trabajando en cuestiones vinculadas a la seguridad, la circulación peatonal, el tránsito y el armado general del operativo que acompañará cada transmisión.

"Estamos trabajando en la previa con seguridad, cuestiones vinculadas a tránsito y todas las cuestiones que tienen que ver con el operativo de armado", explicó.

Además, confirmaron que en la zona también habrá puesto de comida, complementando a lo del centro comercial.

Una propuesta gratuita para disfrutar en familia

El funcionario también remarcó que el objetivo es generar una experiencia distinta para los paranaenses durante el Mundial 2026. "Va a ser una propuesta innovadora que está buenísima para disfrutar con amigos, en familia", sostuvo.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para impulsar iniciativas que generen movimiento en la ciudad.

"Lo que queremos hacer es concretar esto que nuestra intendenta Rosario Romero permanentemente nos impulsa a desarrollar, que es ser un Estado facilitador y trabajar de la mano con el sector privado para que haya cuestiones disruptivas e innovadoras en nuestra ciudad", concluyó.