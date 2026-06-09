Otamendi se sumó a un desafío y empleados de una carnicería entrerriana ganaron camisetas de la Selección

Cuatro empleados de una carnicería de Concordia cumplieron un desafío viral gracias a un comentario de Nicolás Otamendi y obtuvieron camisetas oficiales.
Cuatro empleados de una carnicería de Concordia ganaron camisetas oficiales de la Selección Argentina luego de que Nicolás Otamendi comentara una publicación en redes sociales y ayudara a cumplir un desafío que se volvió viral. La iniciativa había surgido como una apuesta entre los trabajadores y el propietario del comercio.
Todo comenzó cuando los empleados lanzaron una campaña con un objetivo claro: conseguir camisetas oficiales de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título conquistado en Qatar 2022.
Para obtener el premio, debían alcanzar tres metas establecidas por el dueño del negocio: conseguir 4.000 "me gusta" en una publicación, llegar a los 25.000 seguidores en la cuenta del comercio y lograr que un futbolista de la Selección Argentina dejara un comentario en el video.
Una campaña que se volvió viral
La propuesta rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó una gran repercusión. Clientes, vecinos y usuarios de distintas partes del país se sumaron a la iniciativa etiquetando a jugadores del seleccionado argentino para intentar que alguno respondiera.
La sorpresa llegó apenas un día después de la publicación del video, cuando apareció un comentario que nadie esperaba.
El mensaje de Nicolás Otamendi
Entre los miles de mensajes que recibió la publicación se destacó el de Nicolás Otamendi, defensor campeón del mundo con la Selección Argentina, quien escribió: "Vamos Argentina y mañana que el patrón lleve las camisetas, abrazo grande".
La respuesta del futbolista generó una verdadera revolución en las redes sociales de la carnicería. En cuestión de horas se multiplicaron las interacciones, los comentarios y las felicitaciones de usuarios que celebraron el gesto del jugador.
Con la participación de Otamendi, los trabajadores lograron cumplir uno de los requisitos más difíciles del desafío y quedaron a un paso de obtener el premio prometido por el propietario del comercio.
Tras alcanzar todas las metas establecidas, los empleados compartieron un nuevo video para agradecer el apoyo recibido por parte de los seguidores y destacar la participación del defensor de la Selección Argentina.
Sin embargo, la historia no terminó allí. Horas más tarde publicaron otra grabación en la que mostraron las camisetas oficiales que finalmente debió comprar el dueño del local para cumplir con la apuesta.