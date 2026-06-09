La Selección Argentina juega su último amistoso antes del debut en el Mundial 2026

La espera para el inicio del Mundial 2026 entra en su recta final y este martes la Selección Argentina disputará su último compromiso de preparación antes del debut en la máxima cita del fútbol internacional.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Islandia desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en un encuentro que servirá para ajustar los últimos detalles antes del estreno mundialista programado para la próxima semana frente a Argelia.

Tras el triunfo conseguido en el primer amistoso de la gira, el cuerpo técnico aprovechará esta presentación para darle minutos a varios de los futbolistas que integran la base del equipo titular. La intención es que el plantel llegue con ritmo de competencia al comienzo del certamen y que los jugadores sumen rodaje antes del debut.

Messi, la principal novedad

Una de las grandes expectativas pasa por la presencia de Lionel Messi. El capitán albiceleste se encuentra recuperado de la contractura muscular que había sufrido durante su participación con Inter Miami y ya volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del grupo.

Durante la última práctica, el rosarino integró el equipo que trabajó junto a figuras habituales como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, una señal de que Scaloni analiza darle participación frente a Islandia.

La evolución física del capitán llevó tranquilidad al cuerpo técnico, que espera contar con el campeón del mundo en plenitud para el inicio de la Copa del Mundo.

Últimas definiciones antes del debut

Más allá del resultado, el amistoso también será clave para que el entrenador termine de definir algunos aspectos de la lista definitiva que afrontará el torneo.

Entre los temas pendientes aparece la situación generada por la lesión de Leonardo Balerdi. Scaloni deberá resolver quién ocupará ese lugar y no descartó la posibilidad de incorporar un mediocampista en lugar de sumar otro defensor.

Con el Mundial cada vez más cerca, la Selección Argentina buscará cerrar su preparación con buenas sensaciones y llegar de la mejor manera al partido que marcará el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

El encuentro entre la Selección Argentina e Islandia se podrá seguir en vivo a través de Telefe y TyC Sports, además de las plataformas de streaming DGO y LPF Play.