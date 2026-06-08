Invicta y con presencia entrerriana, la Selección Argentina clasificó al Mundial Femenino 2027

La Selección Argentina femenina aseguró su clasificación al Mundial de Brasil 2027 tras empatar 1 a 1 frente a Perú en el estadio Ciudad de Lanús, por la anteúltima fecha de la Liga de Naciones de Conmebol. El resultado le permitió al equipo dirigido por Germán Portanova sellar su pasaje a la máxima cita del fútbol femenino, en una noche que tuvo además un fuerte componente provincial con la presencia de la entrerriana Agostina Holzheier.

La jugadora crespense fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, consolidándose como una pieza importante dentro del esquema del entrenador. Su rendimiento volvió a ratificar su crecimiento en el seleccionado nacional, en un partido que terminó siendo determinante para asegurar la clasificación anticipada al Mundial.

Un empate que vale un Mundial

El encuentro disputado en Lanús comenzó con intensidad y terminó sellando un objetivo histórico para la Selección Argentina femenina, que consiguió uno de los dos boletos directos otorgados por la competencia sudamericana. El empate 1-1 le permitió al conjunto albiceleste alcanzar su quinta participación en una Copa del Mundo, tras sus presencias en 2003, 2007, 2019 y 2023.

El equipo argentino llegó al partido con una campaña sólida, sumando triunfos ante Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela, además de empates frente a Uruguay, Colombia y Perú, lo que le permitió mantenerse entre los mejores del continente.

Una entrerriana protagonista en la Albiceleste

La clasificación también tuvo un costado emotivo para la jugadora de Entre Ríos. En su último partido como local en esta competencia, Holzheier recibió el acompañamiento de su familia en las tribunas del estadio de Lanús, en una jornada inolvidable.

Su presencia constante en el equipo de Germán Portanova refleja el lugar que ha ganado dentro del plantel, aportando equilibrio y regularidad en una campaña que terminó con premio mundialista.

El cierre del torneo y lo que viene

Con la clasificación asegurada, la Selección Argentina femenina cerrará su participación en la Liga de Naciones este martes 9 de junio ante Ecuador, desde las 20, buscando terminar de la mejor manera una campaña que ya quedó marcada por el regreso al Mundial.