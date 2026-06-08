 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes A días de la Copa del Mundo

Messi está listo para regresar y tendrá acción en el último amistoso de Argentina

El capitán argentino dejó atrás las molestias físicas que lo obligaron a trabajar de manera diferenciada y podría ser titular en el último ensayo antes del debut en el Mundial 2026.

8 de Junio de 2026
Lionel Messi.
Lionel Messi.

El capitán argentino dejó atrás las molestias físicas que lo obligaron a trabajar de manera diferenciada y podría ser titular en el último ensayo antes del debut en el Mundial 2026.

La Selección Argentina ultima detalles para su estreno en el Mundial 2026 y una de las principales noticias pasa por la recuperación de Lionel Messi, quien volverá a tener acción este martes en el amistoso frente a Islandia.

 

Después de varios días de trabajos específicos y recuperación física tras una distensión en el isquiotibial izquierdo, el capitán argentino ya se encuentra en condiciones de regresar a las canchas y sumar rodaje de cara al compromiso mundialista frente a Argelia, previsto para el 16 de junio.

 

 

El rosarino no participó del amistoso ante Honduras, encuentro en el que permaneció en el banco de suplentes mientras continuaba con su puesta a punto física. Sin embargo, en los últimos entrenamientos trabajó con normalidad junto al resto del plantel y evolucionó favorablemente.

 

La idea de Scaloni

 

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni considera fundamental que Messi llegue con ritmo futbolístico al debut mundialista, por lo que la intención es que tenga participación ante Islandia.

 

Si bien la confirmación del equipo llegará después de la última práctica, todo indica que el capitán podría estar desde el arranque en un once que presentaría varias modificaciones respecto al que se impuso ante Honduras.

 

 

Días atrás, Scaloni había transmitido tranquilidad respecto al estado físico del astro argentino.

 

"Leo viene bien. Se entrenó una parte con el grupo y eso es importante. Ya no está totalmente diferenciado. Incluso puede formar parte de alguno de los partidos", había señalado el entrenador.

 

El objetivo: llegar al Mundial en plenitud

 

Más allá de la importancia del amistoso, la prioridad del cuerpo técnico es que Messi alcance su mejor condición física para el inicio de la Copa del Mundo.

 

 

Por ese motivo, durante los últimos días se optó por una recuperación progresiva, evitando cualquier riesgo que pudiera comprometer su presencia en el certamen.

 

Aunque su talento le permite marcar diferencias incluso sin demasiado ritmo de competencia, en la Selección consideran clave que sume minutos antes del debut para llegar con mejores sensaciones desde el punto de vista físico y futbolístico.

Temas:

Selección Argentina Lionel Messi Mundial 2026
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso