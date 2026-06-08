Los tres futbolistas de la Selección Argentina que todavía no se recuperan para el Mundial

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 avanza y la Selección Argentina continúa monitoreando el estado físico de varios integrantes del plantel. Después de una exigente temporada en Europa y Sudamérica, algunos futbolistas llegaron a la concentración con distintas molestias y lesiones que obligaron al cuerpo técnico a extremar los cuidados.

Entre los jugadores que todavía no lograron recuperarse completamente aparecen Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. Los tres continúan realizando trabajos específicos y su evolución es seguida de cerca por Lionel Scaloni y el cuerpo médico del seleccionado nacional.

La situación genera atención dentro de la Selección Argentina, que busca llegar al debut mundialista con la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles en óptimas condiciones.

Molina, el que presenta la evolución más favorable

De los tres jugadores que permanecen en recuperación, Nahuel Molina es quien muestra el panorama más alentador. El lateral del Atlético de Madrid sufrió un desgarro semanas atrás, pero los tiempos de recuperación juegan a su favor y existe optimismo respecto a que pueda estar disponible durante la competencia.

Molina se está recuperando.

Su evolución ha sido constante y en el entorno de la Selección Argentina confían en que podrá sumarse progresivamente a la actividad normal antes del inicio del torneo.

La situación de Gonzalo Montiel es diferente. El defensor de River arrastra un desgarro en el cuádriceps derecho sufrido durante las instancias finales del Torneo Apertura y todavía no logró reincorporarse a los trabajos grupales.

El defensor de River arrastra un desgarro en el cuádriceps derecho.

Según trascendió, el lateral continúa con tareas de recuperación y su presencia en la lista definitiva todavía no está garantizada.

La situación de Leandro Paredes

Otro de los futbolistas que preocupa es Leandro Paredes. El mediocampista, que regresó a Boca durante la última temporada, sufrió una distensión en el isquiotibial derecho y aún no pudo dejar atrás completamente la lesión.

La molestia le impidió participar del amistoso más reciente y sigue trabajando de manera diferenciada mientras aguarda una mejora que le permita volver a entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Paredes sufrió una distensión en el isquiotibial derecho.

Mientras tanto, la Selección Argentina recibió una noticia positiva con la recuperación de Nicolás Paz. El volante del Como italiano pudo entrenar nuevamente a la par del grupo y dejó atrás las molestias físicas que lo habían mantenido al margen durante los últimos días.

También existen buenas sensaciones respecto a la evolución de otros jugadores que llegaron con distintos inconvenientes físicos, entre ellos Emiliano Martínez, Lionel Messi, Cristian Romero y Nicolás González.

Con el debut mundialista cada vez más cerca, la Selección Argentina espera que las próximas jornadas traigan buenas noticias desde la enfermería.