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Deportes Preparación para el Mundial 2026

Selección argentina: cuatro jugadores debutaron ante Honduras y sueñan con un lugar en el Mundial

Tras la victoria ante Honduras, Lionel Scaloni comenzó a evaluar nuevas variantes para la Copa del Mundo. Cuatro futbolistas sumaron sus primeros minutos con la Albiceleste y buscarán ganarse un lugar en la lista definitiva.

7 de Junio de 2026
Los cuatro jugadores que debutaron en la Selección.
Los cuatro jugadores que debutaron en la Selección. Foto: (Reuters).

REDACCIÓN ELONCE

Tras la victoria ante Honduras, Lionel Scaloni comenzó a evaluar nuevas variantes para la Copa del Mundo. Cuatro futbolistas sumaron sus primeros minutos con la Albiceleste y buscarán ganarse un lugar en la lista definitiva.

Los debutantes en la Selección argentina fueron una de las principales novedades que dejó la victoria por 2 a 0 sobre Honduras en el primer amistoso preparatorio para el Mundial 2026. Con el resultado prácticamente definido desde el primer tiempo, Lionel Scaloni aprovechó el complemento para observar nuevas alternativas y darles minutos a futbolistas que tuvieron su estreno absoluto con la camiseta albiceleste.

El encuentro sirvió para que Nicolás Capaldo, Tomás Aranda, Joaquín Freitas y Santiago Beltrán sumaran sus primeras experiencias en el seleccionado mayor. Los cuatro ingresaron durante la segunda etapa y mostraron credenciales para transformarse en opciones de cara a la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni en el amistoso entre la Selección argentina y Honduras. (Foto: Reuters)

Mientras tanto, Lionel Messi no participó del amistoso, aunque realizó trabajos físicos una vez finalizado el partido, en el marco de la puesta a punto que lleva adelante junto al cuerpo técnico.

 

Scaloni probó variantes y observó alternativas

 

Con la tranquilidad que otorgó la ventaja conseguida en la etapa inicial, el entrenador argentino utilizó el segundo tiempo para ensayar diferentes esquemas y analizar variantes en distintos sectores del campo de juego.

Entre los debutantes, Capaldo mostró su habitual versatilidad al desempeñarse por el sector izquierdo, mientras que Aranda dejó una de las acciones más destacadas al animarse a rematar desde fuera del área, exigiendo al arquero hondureño.

Aranda uno de los debutantes. (Foto: Reuters)

Por su parte, Freitas tuvo movilidad en el frente de ataque y participó en varias jugadas ofensivas. Beltrán, en tanto, intervino menos en el desarrollo del juego, aunque respondió con solvencia en una acción aérea tras una pelota parada.

 

La ilusión de llegar al Mundial

 

Más allá de la diferencia de experiencia respecto de otros integrantes del plantel, los cuatro futbolistas dejaron una imagen positiva en sus primeros minutos con la Selección argentina.

El rendimiento observado alimenta las expectativas de quienes buscan integrar la nómina definitiva para la Copa del Mundo. Si bien la base del equipo parece consolidada, cualquier eventualidad podría abrirles una puerta en la lista de 26 jugadores.

 

Tras el triunfo ante Honduras, el plantel volverá a entrenarse este domingo por la tarde. El próximo compromiso será el martes frente a Islandia, en Alabama, en el último amistoso antes del inicio del Mundial 2026, donde Scaloni continuará ajustando detalles y evaluando alternativas para la defensa del título.

Temas:

Selección Argentina Mundial Honduras Lionel Scaloni
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