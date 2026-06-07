Selección Argentina: Scaloni habló sobre la lesión de Balerdi y evalúa nuevos cambios en la lista

La Selección argentina le ganó 2-0 a Honduras en su primer amistoso previo al Mundial 2026 y Lionel Scaloni tuvo la oportunidad de probar distintas variantes pensando en el inicio del torneo: hizo más de siete cambios y también modificó el esquema durante el partido.

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, las preguntas en la conferencia de prensa que dio el DT apuntaron a la desafortunada lesión de Leonardo Balerdi y quién puede ser su reemplazante en la Copa del Mundo.

Leonardo Balerdi.

“Ayer teníamos la esperanza de que no sea la lesión que pensábamos, pero se confirmó que tuvo un problema en el sóleo y lamentablemente lo tuvimos que dar de baja porque no cumple con los requisimos mínimos para poder ayudarnos al menos en la fase de grupos. Era demasiado arriesgado, lo digo con todo el dolor del mundo", expresó el entrenador con la voz a punto de quebrarse.

“Le tengo un cariño especial a él (Balerdi), formó parte del proceso desde el inicio y venía trabajando un montón. Hablé con él y fue una lástima, afrontar este partido fue algo difícil y el plantel se vio afectado por lo que pasó. Por suerte lo pudimos sacar adelante”, dijo.

Nuevos cambios en la lista

A raíz de este inconveniente, Scaloni deslizó que podrían haber más cambios en la lista para el Mundial. “Todavía no decidí quién lo va a reemplazar. No quiero alarmar, pero no todos los jugadores están al 100% físicamente. A lo mejor no es sólo un central lo que tenemos que sumar a la lista. No queremos apresurarnos, aunque alguna idea tenemos. Vamos a esperar al partido del martes y ver cómo están los chicos”, explicó.

El plantel se volverá a reunir este domingo para una nueva sesión de entrenamiento en el Ellis Field. Allí, Scaloni volverá a exigir a los jugadores que no llegaron en buenas condiciones físicas al primer amistoso y decidirá si les dará rodaje este martes.

El próximo compromiso de los campeones del mundo será el 9 de junio en Alabama, con Islandia como rival. Será su primer cruce desde aquel empate en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.