Refuerzan la vigilancia por sarampión tras el regreso de los hinchas del Mundial

El regreso de los argentinos que viajaron al Mundial 2026 motivó un refuerzo de las recomendaciones para prevenir la importación de casos de sarampión. La advertencia también contempla el mayor movimiento de turistas internacionales y el incremento de contagios registrado en distintos países de América.

Se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire cuando una persona infectada respira, habla, tose o estornuda. El virus puede afectar a personas de cualquier edad, aunque los niños pequeños tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones.

El aumento regional no implica que todas las personas que regresan de un viaje estén infectadas ni confirma un brote dentro de Argentina. La vigilancia busca detectar rápidamente cualquier caso sospechoso y evitar que se generen cadenas de transmisión.

Cuáles son los síntomas de alerta

Quienes presenten fiebre de 38 grados o más y manchas rojizas que avanzan sobre la piel durante el viaje o dentro de los 30 días posteriores al regreso deberán consultar inmediatamente. Otros síntomas posibles son tos, secreción nasal, conjuntivitis y malestar general.

Al llegar al centro asistencial, la persona deberá informar que estuvo de viaje y detallar los lugares que visitó. También se aconseja utilizar barbijo durante el traslado y evitar el contacto cercano con otras personas para reducir el riesgo de contagio.

Hasta recibir una evaluación profesional, quienes tengan síntomas compatibles con sarampión no deberían concurrir a la escuela, el trabajo, clubes u otros espacios públicos. Debido a su transmisión aérea, el virus puede propagarse con rapidez entre personas que no cuentan con protección.

El aumento de casos en la región

Hasta el 16 de julio de 2026, Estados Unidos había notificado 2.260 casos confirmados: 2.245 fueron reportados por 44 jurisdicciones y otros 15 correspondieron a visitantes internacionales. Entre los territorios afectados aparecen Florida, Texas y Kansas, según la actualización epidemiológica de los CDC.

Durante el año se registraron 34 nuevos brotes en ese país y el 93% de los casos estuvo relacionado con alguno de esos eventos. La circulación sostenida incrementa la posibilidad de que viajeros sin protección contraigan el virus y lo trasladen posteriormente a otros territorios.

El Ministerio de Salud advirtió que la situación aumenta el riesgo de reintroducción en países que lograron interrumpir la transmisión endémica. “Cada persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas”, indicó al remarcar la importancia de la detección temprana.

Cómo es el esquema de vacunación

La vacuna triple viral constituye la principal herramienta de prevención contra el sarampión, la rubéola y las paperas. El Calendario Nacional contempla una primera dosis a los 12 meses y adelantó la segunda aplicación para los niños nacidos desde el 1° de julio de 2024, quienes deben recibirla entre los 15 y los 18 meses.

Los nacidos entre enero de 2021 y junio de 2024 completarán el esquema durante el año en que cumplan cinco años. Estas indicaciones forman parte del esquema vigente de vacunación triple viral.

A partir de los cinco años, las personas deben acreditar dos dosis aplicadas después del primer año de vida o contar con una serología positiva para sarampión y rubéola. Ante dudas sobre los antecedentes de vacunación, se recomienda consultar en un centro de salud o vacunatorio antes de realizar un nuevo viaje.