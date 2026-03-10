Registraron siete casos sospechosos de sarampión en lo que va del año en Entre Ríos

Entre Ríos notificó siete casos sospechosos de sarampión en lo que va de 2026 y superó el umbral de sensibilidad fijado por Nación para detectar la enfermedad. El monitoreo se intensificó tras la confirmación de un caso importado en el país.
Entre Ríos registró siete notificaciones de casos sospechosos de sarampión durante las primeras semanas de 2026 y se ubicó por encima del umbral de sensibilidad epidemiológica establecido por el Ministerio de Salud de la Nación para la detección temprana de la enfermedad.
Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (N° 798), correspondiente a la octava semana epidemiológica del año, la provincia forma parte de las jurisdicciones que presentan mayor capacidad para identificar posibles casos ante la reaparición del virus.
La vigilancia sanitaria se reforzó luego de que se confirmara en el país un caso importado de sarampión en un adulto de 29 años, publicó APF.
Desempeño provincial en el sistema de vigilancia
De acuerdo a los registros del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0), Entre Ríos reportó siete notificaciones de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en las primeras ocho semanas del año. Este número representa una tasa de 0,5 casos por cada 100 mil habitantes, superando el mínimo de cinco notificaciones que el sistema nacional esperaba para este período.
Con estos indicadores, la provincia quedó ubicada en el grupo denominado “verde oscuro”, categoría que identifica a los distritos con mejor desempeño en la detección de casos sospechosos. En ese mismo nivel se encuentran otras jurisdicciones como Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Salta.
En contraste, al menos 12 provincias argentinas aún no alcanzaron los valores esperados, lo que podría dificultar la detección temprana de eventuales brotes.
Una enfermedad altamente contagiosa
El informe epidemiológico recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse con facilidad en ambientes cerrados. “El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso durante dos horas”, señala el documento oficial.
Asimismo, se remarcó que no existe un tratamiento antiviral específico contra el sarampión y que el manejo médico se basa principalmente en medidas de sostén clínico.
Las autoridades sanitarias advirtieron que los cuadros más graves suelen registrarse en niños menores de cinco años; entre las posibles complicaciones se mencionan neumonía, convulsiones, ceguera e incluso la muerte.
Cambios en el calendario de vacunación
Frente al escenario epidemiológico regional e internacional, Argentina decidió modificar su estrategia de inmunización a partir del 1 de enero de 2026. La principal modificación consiste en adelantar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral.
De acuerdo con el nuevo esquema, la segunda dosis deberá aplicarse entre los 15 y los 18 meses de vida, en lugar de administrarse al ingreso escolar como ocurría anteriormente.
El objetivo de esta medida es reforzar la protección inmunológica en la primera infancia, etapa en la que el riesgo de complicaciones es mayor.
Para los adultos, la recomendación continúa siendo acreditar al menos dos dosis de vacuna aplicadas después del primer año de vida.
Quedan exceptuadas de esta exigencia las personas nacidas antes de 1965, quienes se consideran inmunes por haber estado expuestas al virus de manera natural.