Desde la madrugada, jóvenes hicieron fila para postularse a entrenamientos laborales en Paraná

Muchas personas, en su mayoría jóvenes, se concentraron frente a la Oficina Municipal de Empleo para inscribirse en el programa de entrenamientos laborales que comenzará en abril. Se ofrecen 26 puestos en seis empresas de la ciudad.
Se registraron largas filas frente a la Oficina Municipal de Empleo de Paraná, ubicada en la intersección de calles Presidente Perón y Villaguay, por la apertura de postulaciones a los entrenamientos laborales que comenzarán en marzo. La convocatoria es en el marco del programa nacional Fomentar Empleo, una herramienta que busca facilitar el ingreso al mercado laboral mediante prácticas en empresas. En esta oportunidad se ofrecen 26 puestos de entrenamiento en seis empresas de Paraná, con una duración estimada de entre cuatro y seis meses y una carga horaria de 20 horas semanales.
Una primera experiencia en el mundo laboral
El subsecretario de Producción del municipio, Oscar Bustamante, explicó a Elonce que la convocatoria forma parte de una política orientada a generar oportunidades de inserción laboral, especialmente para quienes buscan su primera experiencia en el sector privado.
“Hoy estamos realizando una convocatoria en el marco del programa Fomentar Empleo, específicamente para su componente de entrenamientos laborales. Esta herramienta está pensada como una primera experiencia dentro del mundo del trabajo, en un ámbito real de empresa”, explicó.
Bustamante detalló que el proceso de selección se realiza durante marzo para iniciar los entrenamientos en abril. “En esta convocatoria estamos hablando de 26 puestos distribuidos en seis empresas de la ciudad, que van a comenzar con los entrenamientos durante el mes de abril. Se trata de prácticas que tienen una duración de entre cuatro y seis meses, con una carga horaria de 20 horas semanales”, señaló.
El funcionario también destacó que este tipo de programas muchas veces funcionan como un puente hacia el empleo formal. “Además de estos entrenamientos, este mismo mes también comenzarán cinco inserciones laborales en cuatro empresas, que ya implican empleo privado formal registrado. En muchos casos esto sucede después de que una persona realiza un entrenamiento y demuestra su capacidad dentro de la empresa”, indicó. Bustamante subrayó que la iniciativa se enmarca en una política de articulación entre el Estado y el sector privado.
“La gran cantidad de gente que vemos hoy demuestra la demanda de empleo que existe. Por eso es importante seguir difundiendo estas herramientas entre empresas, comercios y posibles empleadores. Es parte de la idea de Estado facilitador que nos ha pedido la intendenta Rosario Romero: trabajar junto al sector privado para generar más oportunidades”, sostuvo.
Personas que llegaron desde la madrugada
La directora de Empleo y Trabajo del municipio, Paola Barbieri, remarcó la gran convocatoria que tuvo la jornada y el interés que despertó la propuesta.
“Muchas de las personas que atendimos hoy nos contaban que llegaron a las tres de la madrugada para poder hacer la fila y asegurarse un lugar. Eso habla claramente de la necesidad de trabajo que existe en este momento”, expresó.
“Las personas que se postulan deben estar registradas en el sistema y caracterizadas dentro del programa. El mismo programa realiza cruces de datos a través del Portal Empleo y, según esos requisitos, las clasifica como prioridad uno o prioridad dos, lo que les permite acceder a estas oportunidades”, detalló.
Además, señaló que también pueden participar personas incluidas en el programa Volver al Trabajo. En cuanto a las oportunidades laborales, explicó que los puestos corresponden a distintos sectores. “Las empresas que están solicitando entrenamientos en este momento son comercios de la ciudad y también empresas del parque industrial. Los rubros son variados y los horarios también, lo que permite que muchas personas puedan encontrar una opción acorde a su perfil”, afirmó.
La funcionaria destacó además que la mayor demanda proviene de jóvenes y mujeres: “La franja etaria del programa va de los 18 a los 64 años, pero claramente el grupo que más se acerca a buscar estas oportunidades es el de los jóvenes”, indicó.
Un entrenamiento con ayuda económica
Barbieri también aclaró que quienes participan del programa reciben una ayuda económica durante el período de entrenamiento. “Es importante aclarar que el entrenamiento es pago, porque las personas reciben una ayuda económica que proviene del gobierno nacional. Es una forma de acompañar este proceso de aprendizaje dentro del mundo laboral”, explicó.
La funcionaria remarcó que el entrenamiento es una instancia de formación práctica.
“Se trata de un acuerdo de entrenamiento, no de una relación laboral. Es una práctica en un puesto de trabajo real, donde la persona aprende, se capacita y adquiere experiencia”, señaló y agregó que muchas veces ese proceso termina convirtiéndose en empleo formal. “Hay un compromiso por parte de los empleadores. Si el perfil de la persona coincide con lo que están buscando, muchas veces después del entrenamiento pasan a una inserción laboral formal, con todos los beneficios que implica estar registrado”, explicó.
Barbieri agregó que el programa también genera incentivos para las empresas. “Para los empleadores también hay beneficios, como reducciones en los aportes patronales, lo que facilita que puedan incorporar trabajadores”, indicó.
Historias detrás de la fila
Entre quienes aguardaban su turno para postularse se encontraba Laura, quien acompañó a su hijo de 22 años. “Me parece muy bueno que existan estas oportunidades para los chicos jóvenes, sobre todo para los que no tienen experiencia. Muchas veces terminan la escuela y no saben por dónde empezar. Este tipo de programas les permite aprender y empezar a tener un camino laboral”, comentó.
Otra de las postulantes fue Paula, una joven de 19 años que actualmente estudia Psicología. “Vengo porque me gustaría conseguir algo que me permita tener un ingreso y empezar a ser un poco más independiente. Estoy viviendo con mi tía y me gustaría poder manejar mis propios gastos”, contó.
La joven explicó que aún no tiene experiencia laboral, pero sí tiene claro el tipo de trabajo que le gustaría realizar. “No tengo experiencia todavía, pero me gusta la atención al público. Me gustaría trabajar como mesera o en algún lugar donde tenga contacto con la gente”, expresó.
También estaba Gustavo, de 22 años, quien quedó sin empleo hace poco tiempo. “Hace un mes que no tengo trabajo y estoy buscando algo nuevo. Me gustaría poder trabajar como bachero o mozo. Tengo buena presencia, soy responsable y siempre cumplo con los horarios”, afirmó.
Mientras la fila avanzaba lentamente y el sol comenzaba a subir sobre la mañana paranaense, las historias de quienes aguardaban reflejaban una misma expectativa: encontrar una oportunidad para dar el primer paso —o volver a empezar— en el mundo del trabajo.