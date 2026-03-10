Las bolsas asiáticas abrieron al alza tras el desplome por el conflicto bélico en Medio Oriente

Las bolsas asiáticas abrieron en alza este martes, luego del desplome registrado el día anterior, impulsadas por la caída del precio del petróleo y señales sobre un posible final cercano de la guerra con Irán, lo que mejoró el clima en los mercados internacionales tras una jornada previa marcada por la incertidumbre.

El índice referencial surcoreano Kospi encabezó las subas al avanzar más de 5%, luego de que el precio del crudo retrocediera tras el fuerte salto registrado al inicio de la semana.

En Japón, el índice Nikkei 225 también mostró una recuperación y subió más de 3%, después de que ambos mercados sufrieran el lunes un fuerte impacto por la tensión geopolítica en Oriente Medio.

Durante la jornada previa, la Bolsa de Seúl había caído casi 7%, mientras que la de Tokio registró una baja superior al 6%, en un contexto en el que la mayoría de los mercados asiáticos operaron en terreno negativo.

Cabe aclarar que la volatilidad estuvo vinculada principalmente con la evolución del precio del petróleo, que el lunes superó los 110 dólares por barril en medio de la escalada del conflicto.

Sin embargo, el valor del crudo retrocedió por debajo de los 100 dólares después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que “la guerra contra Irán terminaría muy pronto”.

Las señales del mandatario de Estados Unidos impactaron positivamente en Wall Street, donde los principales índices lograron revertir pérdidas iniciales, y el optimismo se trasladó este martes a los mercados asiáticos, que reaccionaron con fuertes subas tras la caída del día anterior.

Trump dijo que está “prácticamente terminada” la guerra contra Irán

Se recordará que Trump afirmó este lunes que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”, al sostener que la república islámica perdió gran parte de sus capacidades militares tras los ataques conjuntos de Washington e Israel que comenzaron a fines de febrero.

En una entrevista telefónica con CBS, el mandatario aseguró que el conflicto avanza más rápido de lo previsto respecto del cronograma inicial que contemplaba entre cuatro y cinco semanas de operaciones. “La guerra contra Irán está prácticamente terminada”, afirmó Trump, al señalar que el país persa ya no cuenta con “marina”, “comunicaciones” ni “fuerza aérea” operativas.

El presidente estadounidense sostuvo además que las capacidades militares de Teherán se encuentran seriamente deterioradas tras los bombardeos. “Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción”, indicó. Y agregó: “Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar”.