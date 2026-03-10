Por la suba del petróleo, aerolíneas aumentan los precios de los vuelos

Los altos precios del petróleo y los cierres del espacio aéreo debido a la guerra en Medio Oriente están disparando el precio de los pasajes de avión en algunas rutas y obligando a la gente a reconsiderar sus planes de viaje. El valor del barril subió en los últimos días por encima de los US$100. El combustible, uno de los principales costos para los aviones, provocó que varias aerolíneas del mundo tomen medidas.

Por ejemplo, Air New Zealand anunció este martes que aumentó todas sus tarifas debido al conflicto bélico con Irán y que podría tomar nuevas medidas en materia de precios, lo que pone de relieve cómo las aerolíneas mundiales tratarán de repercutir el aumento del precio del petróleo en los pasajeros, publicó la agencia Reuters.

Los precios del combustible para aviones, que antes del conflicto rondaban US$85 a US$90 por barril, subieron hasta situarse entre US$150 y US$200 por barril en los últimos días, dijo la aerolínea de bandera de Nueva Zelanda, que añadió que suspendía sus previsiones financieras para 2026 debido a la incertidumbre sobre el conflicto.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó una subida de los precios del petróleo, lo que trastocó los viajes a nivel mundial y despertó el temor a una profunda caída de viajes y a la posibilidad de una paralización generalizada de los aviones. Air New Zealand confirmó que aumentó las tarifas económicas del tramo en 10 dólares neozelandeses (US$5,92) en las rutas nacionales, en 20 en los servicios internacionales de corta distancia y en 90 en los vuelos de larga distancia.

Aunque las tarifas aéreas se dispararon en las rutas entre Asia y Europa debido a los cierres del espacio aéreo y a las restricciones de capacidad, esta empresa es una de las primeras aerolíneas en anunciar aumentos generalizados en los precios de los billetes desde el inicio de la guerra. “Si el conflicto provoca un aumento continuado de los costos del combustible para aviones, es posible que tengamos que tomar nuevas medidas en materia de precios y ajustar nuestra red y nuestros horarios según sea necesario”, dijo la compañía.

Y dijo que, por el momento, no hay interrupciones en el suministro de combustible para aviones en Nueva Zelanda, pero que está colaborando estrechamente con los proveedores y el gobierno para supervisar la evolución de la situación.

Por otro lado, Cathay Pacific ya aplica recargos por combustible, como US$72,90 por trayecto en los vuelos entre Hong Kong y Europa y Norteamérica. La aerolínea dijo que revisa los recargos mensualmente, teniendo en cuenta principalmente las fluctuaciones del combustible para aviones en lugar de los precios del petróleo, y que realizaba los ajustes oportunos.

En paralelo, Vietnam Airlines pidió a las autoridades locales que eliminen el impuesto medioambiental sobre el combustible para aviones con el fin de ayudar a mantener sus operaciones. El gobierno del país del sudeste asiático dijo que los costos operativos de las aerolíneas vietnamitas aumentaron entre un 60% y un 70% debido al aumento de los precios del combustible para aviones y que los proveedores tienen dificultades para satisfacer la demanda de las aerolíneas.

Las acciones de las aerolíneas se estabilizan

Algunas acciones de aerolíneas recibieron impulso gracias a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que la guerra podría terminar pronto, lo que provocó que los precios del petróleo bajasen a alrededor de US$90 dólares el barril en las últimas horas, desde un máximo de US$119 el lunes.

En Asia y Oceanía, las acciones de las aerolíneas muestran signos de estabilización, con Air New Zealand subiendo un 2%, Korean Air Lines subiendo un 8%, Qantas Airways, de Australia, ganando un 1,5% y la aerolínea de Hong Kong, Cathay Pacific, subiendo más de un 4%. Todas ellas habían registrado fuertes caídas el lunes, publicó La Nación. El combustible es el segundo gasto más importante para las compañías aéreas después de la mano de obra, y suele representar entre una quinta y una cuarta parte de los gastos de explotación. Algunas de las principales aerolíneas asiáticas y europeas cuentan con cobertura contra el riesgo del petróleo, pero las aerolíneas estadounidenses dejaron de hacerlo en gran medida durante las últimas dos décadas.